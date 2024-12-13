Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran: Kekerasan Seksual Terlambat Tertangani Karena Tak Ada Laporan!

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |18:12 WIB
Gibran: Kekerasan Seksual Terlambat Tertangani Karena Tak Ada Laporan!
Gibran: Kekerasan Seksual Terlambat Tertangani Karena Tak Ada Laporan!
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyoroti kekerasan seksual seringkali terlambat tertangani karena tidak adanya laporan. Diketahui, belakangan ini marak kekerasan seksual di sejumlah wilayah.

Gibran mengajak Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) untuk mengambil peran lebih besar atau menjadi shelter dalam perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, mental, dan seksual.

"Saya titip mohon fatayat NU juga dapat menjadi shelter yang nyaman untuk melindungi perempuan dari kekerasan fisik mental dan seksual yang kadang terlambat tertangani karena tidak adanya laporan," ujar Gibran dalam sambutannya di Konferensi Besar Fatayat NU, di Aryaduta, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Mantan Wali Kota Solo ini juga menekankan pentingnya peran komunitas dan organisasi perempuan seperti Fatayat NU dalam membantu pemerintah melakukan pencegahan dan deteksi dini terhadap kekerasan yang menimpa perempuan.

Menurutnya, dukungan dari Fatayat NU akan memperkuat upaya pemerintah dalam menangani kasus-kasus yang kerap terjadi di masyarakat. 

"Mohon bantuan fatayat NU untuk membantu pemerintah dalam melakukan pencegahan dan deteksi dini," imbuhnya.

Dikatakan Gibran, kehadiran Fatayat NU sebagai shelter diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi perempuan yang selama ini enggan melaporkan kasus kekerasan karena stigma atau kurangnya akses ke layanan perlindungan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191017//prabowo-PJYw_large.jpg
Prabowo ke Menteri: Jangan Setia ke Prabowo, Setia kepada Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189273//pemerintah-xQGv_large.jpg
Gibran Jenguk Korban Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 di RSUD Cilincing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188711//prabowo-10EX_large.jpg
Mahasiswa RI di Islamabad Dukung Diplomasi Prabowo: Perkuat Hubungan Indonesia-Pakistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188081//presiden_prabowo-Wg1H_large.jpg
Didampingi Gibran, Presiden Prabowo Hadiri Doa Bersama di Puncak HUT Ke-61 Golkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187958//gibran_tinjau_lokasi_bencana_di_tapanuli_selatan-5AKE_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana di Tapanuli Selatan, Gibran Pastikan Kebutuhan Dasar Pengungsi Terpenuhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187947//wapres_gibran_tinjau_pengungsi_di_agam_sumbar-Sp4H_large.jpg
Minta Maaf ke Korban Bencana, Gibran: Warga Sumatera Tidak Sendiri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement