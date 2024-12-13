Gibran: Kekerasan Seksual Terlambat Tertangani Karena Tak Ada Laporan!

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyoroti kekerasan seksual seringkali terlambat tertangani karena tidak adanya laporan. Diketahui, belakangan ini marak kekerasan seksual di sejumlah wilayah.

Gibran mengajak Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) untuk mengambil peran lebih besar atau menjadi shelter dalam perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, mental, dan seksual.

"Saya titip mohon fatayat NU juga dapat menjadi shelter yang nyaman untuk melindungi perempuan dari kekerasan fisik mental dan seksual yang kadang terlambat tertangani karena tidak adanya laporan," ujar Gibran dalam sambutannya di Konferensi Besar Fatayat NU, di Aryaduta, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Mantan Wali Kota Solo ini juga menekankan pentingnya peran komunitas dan organisasi perempuan seperti Fatayat NU dalam membantu pemerintah melakukan pencegahan dan deteksi dini terhadap kekerasan yang menimpa perempuan.

Menurutnya, dukungan dari Fatayat NU akan memperkuat upaya pemerintah dalam menangani kasus-kasus yang kerap terjadi di masyarakat.

"Mohon bantuan fatayat NU untuk membantu pemerintah dalam melakukan pencegahan dan deteksi dini," imbuhnya.

Dikatakan Gibran, kehadiran Fatayat NU sebagai shelter diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi perempuan yang selama ini enggan melaporkan kasus kekerasan karena stigma atau kurangnya akses ke layanan perlindungan.