Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Periksa 2 Saksi di Kasus Gratifikasi Ronald Tannur

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |18:47 WIB
Kejagung Periksa 2 Saksi di Kasus Gratifikasi Ronald Tannur
Kejagung Periksa 2 Saksi di Kasus Gratifikasi Ronald Tannur
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung RI (Kejagung) terus memperkuat pembuktian kasus dugaan gratifikasi penanganan perkara Ronald Tannur. Kejagung telah memeriksa 2 orang saksi.

"Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa 2 orang saksi terkait dengan perkara pemufakatan jahat tindak pidana korupsi suap atau gratifikasi dalam penanganan perkara Terpidana Ronald Tannur tahun 2023-2024," ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar melalui keterangannya, Jumat (13/12/2024).

Menurutnya, kedua orang saksi yang diperiksa oleh tim penyidik Jampidsus tersebut berinisial SA selaku Ipar tersangka LR. Lalu, inisial DR selaku adik kandung tersangka LR.

Harli menambahkan, kedua orang tersebut diperiksa sebagai saksi di Jakarta berkaitan penyidikan perkara pemufakatan jahat tindak pidanakorupsi suap dan atau gratifikasi dalam penanganan perkara Terpidana Ronald Tannur tahun 2023-2024.

Dijelaskannya,kasus itu terdapat dua orang tersangka atas nama ZR dan LR. "Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," katanya.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190770//kpk-dI3L_large.jpg
KPK Serahkan 2 Orang Terjaring OTT di Banten ke Kejagung, Salah Satunya Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190192//sidang_pembacaan_dakwaan_nadiem_makarim_ditunda-JcSX_large.jpg
Tak Bisa Hadir Usai Operasi, Sidang Pembacaan Dakwaan Nadiem Makarim Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189350//kejagung-pS8w_large.jpg
Kejagung Sita Aset Hotel di Setiabudi Terkait Korupsi Pemberian Kredit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189338//nadiem_makarim-fuFb_large.jpg
Jelang Diadili, Nadiem Makarim Sakit Kembali Dibantarkan ke RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189009//nadiem_makarim-fb3P_large.jpg
Nadiem Segera Diadili di Kasus Chromebook, Pakar Hukum: Serahkan Pembuktiannya di Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188736//nadiem_makarim-tRzY_large.jpg
Nadiem Makarim Segera Diadili, Kejagung Dinilai Bidik Perbuatan Melawan Hukum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement