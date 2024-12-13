Bareskrim Gelar Diskusi Cegah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan-Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri menggelar diskusi soal pencegahan terjadinya kekerasan terhadap kelompok rentan.

Dir Tipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Desy Andriani menjelaskan, diskusi soal pencegahan ini bersinergisitas dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga serta elemen masyarakat.

"Berkolaborasi dengan Kementerian Lembaga dan juga dengan seluruh stakeholder, para akademisi, praktisi, dan juga para NGO," kata Desy di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2024).

Menurut Desy, ini merupakan sebuah langkah baik untuk menjadikan sebuah ruang bersama untuk semua pihak dalam memberikan sebuah solusi terhadap permasalahan perempuan dan anak dan kelompok rentan lainnya.