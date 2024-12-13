Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Gelar Diskusi Cegah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |20:09 WIB
Bareskrim Gelar Diskusi Cegah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 
Dir Tipid PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Desy Andriani (foto: Okezone/Putera)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan-Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri menggelar diskusi soal pencegahan terjadinya kekerasan terhadap kelompok rentan. 

Dir Tipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Desy Andriani menjelaskan, diskusi soal pencegahan ini bersinergisitas dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga serta elemen masyarakat. 

"Berkolaborasi dengan Kementerian Lembaga dan juga dengan seluruh stakeholder, para akademisi, praktisi, dan juga para NGO," kata Desy di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2024).

Menurut Desy, ini merupakan sebuah langkah baik untuk menjadikan sebuah ruang bersama untuk semua pihak dalam memberikan sebuah solusi terhadap permasalahan perempuan dan anak dan kelompok rentan lainnya. 

Telusuri berita news lainnya
