KPU Sebut Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024 Tembus 71%

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin melaporkan terkait angka rata-rata tingkat partisipasi pemilih secara nasional pada Pilkada serentak 2024. Hingga data terkini, angkanya sudah mencapai 71%.

Hal ini disampaikan Afif dalam jumpa pers terkait perkembangan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 yang digelar di media center KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

"Partisipasi kita yang dulu sempat ditanyakan, sekarang per tanggal 4 (Desember) kemarin sudah nasionalnya rata-rata di 71 persen," kata Afif.

Afif menyebut, penyelenggaraan Pilkada 2024 telah berlangsung baik dari sisi pelaksanaan maupun rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten/kota/provinsi.

Dia memastikan, hingga saat ini sudah tak ada lagi tempat pemungutan suara (TPS) yang menggelar pemungutan suara susulan atau pemungutan suara ulang.