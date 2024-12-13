Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MUI Nilai Sertifikasi Ulama Belum Bisa Diterapkan: Jangan Ada Kesan Orang Tidak Lulus Enggak Boleh Ceramah

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |20:45 WIB
MUI Nilai Sertifikasi Ulama Belum Bisa Diterapkan: Jangan Ada Kesan Orang Tidak Lulus Enggak Boleh Ceramah
Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Amirsyah Tambunan menilai, sertifikasi untuk para ulama belum bisa dilakukan saat ini. Menurutnya, banyak tantangan untuk menerapkan kebijakan sertifikasi bagi para pedakwah.

"Dan (sertifikasi ulama) itu belum menurut saya saat ini, belum pada waktunya dan belum bisa dilakukan. Karena apa? Karena ada aturan," kata Buya Amirsyah saat ditemui di Kantor DSN MUI, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

Ia pun mencontohkan sertifikasi untuk profesi guru hingga dosen. Menurutnya, penerapan sertifikasi profesi itu memiliki konsekuensi yang besar.

"Yang sudah bisa diterapkan MUI itu sertifikasi melalui ini, seperti Dewan Pengawas Syariah. Dia harus mendapatkan sertifikat, baru bisa melakukan pengawasan di Lembaga Uang Syariah. Termasuk soal audit halal, itu didapatkan sertifikat," tutur Buya Amirsyah.

Terlepas dari itu, Buya Amirsyah berkata bahwa aspek regulasi menjadi tantangan penerapan sertifikasi DAI. Ia pun mengingatkan bahwa jangan sampai ada kesan pelarangan dakwah bagi DAI yang tak memiliki sertifikasi.

"Nah begini, saya sudah mencoba melihat dalam aspek regulasi ya. Seperti saya katakan tadi, itu memiliki konsekuensi-konsekuensi yang cukup signifikan. Ya aturan ya misalnya, aturan ya," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Sertifikasi Ulama MUI Ulama
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190283//pemerintah-POoX_large.jpg
Kisah Ulama Kharismatik Kiai As’ad dan Pembangunan Bandara di Situbondo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/340/3189529//putri_tb_sangadiah_ratu_ageng_rekawati-Z239_large.jpg
Ribuan Jamaah Padati 40 Hari Wafatnya Tubagus Sangadiah di Pandeglang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185829//dirjen_pajak-dTgM_large.png
Dirjen Pajak Respons Fatwa MUI soal PBB hingga DPR Colek Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185370//forum_munas_fatwa_mui-NLfA_large.jpg
Fatwa MUI: Bumi dan Bangunan Nonkomersial Tak Boleh Dikenakan Pajak Berulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185326//musyawarah_nasional_ke_11_mui-40OW_large.jpg
Formasi Baru MUI 2025–2030: Ma’ruf Amin dan Anwar Iskandar Kembali di Puncak Kepemimpinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185245//mui-dalq_large.jpg
Terbitkan Fatwa, MUI: Pajak Harus Dikurangi Bila Umat Bayar Zakat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement