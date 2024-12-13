Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mardiono Buka Mukernas PPP: Silakan yang Berminat Jadi Calon Ketum

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |00:04 WIB
Mardiono Buka Mukernas PPP: Silakan yang Berminat Jadi Calon Ketum
Plt Ketum PPP Mardiono (Foto : PPP)
JAKARTA - Plt Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono membuka musyawarah kerja nasional (Mukernas) PPP. Mukernas tersebut, kata dia, akan sekaligus mengevaluasi kinerja sekaligus pemilihan Ketum PPP.

"Mukernas ini adalah nanti bagaimana menentukan itu dan bagaimana mempersiapkan diri juga pemikiran baru untuk nanti menciptakan sebuah invokasis dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu mungkin dipersiapkan sejak dini," kata Mardiono di Hotel Mercure, Ancol, Jumat (13/12/2024).

Selain melakuan evaluasi kinerja, Mukernas akan sekaligus menyusun rencana dilaksanakannya Muktamar bersama dengan lokasi. Ia berharap Muktamar bisa dilaksanakan dengan sukses.

"Tentu pada hal ini mengagendakan pertama waktu Muktamar, kedua adalah tempat lokasi untuk terselenggaranya Muktamar. Karena tentu Muktamar memerlukan hotel yang cukup, karena nanti pesertanya itu mungkin bisa 2.000 orang," sambung dia.

Ia berharap Muktamar nanti menjadi modal agar PPP bisa kembali bangkit. Mardiono mengungkap Muktamar sekaligus membuka kesempatan bagi sosok-sosok yang merasa mumpuni untuk menahkodai partai berlambang kabah itu.

Hanya saja, ia meminta agar proses pencalonan Ketum PPP diikuti sebaik mungkin. Ia berharap proses itu dilakukan dengan mengedepankan etika.

"Silakan siapa yang ingin mencalonkan kelak menjadi Ketua Umum (di Muktamar), kelak menjadi pengurus dan lain sebagainya mari kita bermodalkan dengan etika-etika ke-Indonesiaan," tandasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
