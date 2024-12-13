Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dahnil Anzar Ungkap Pesan Prabowo soal Penyelenggaraan Haji

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |23:48 WIB
Dahnil Anzar Ungkap Pesan Prabowo soal Penyelenggaraan Haji
JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) secara resmi membuka BPKH Hajj Expo 2024 di lantai LG, Gandaria City Mall, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2024). Acara yang berlangsung selama tiga hari ini mengusung tema "Perencanaan Keuangan Haji Sejak Dini untuk Masa Depan yang Lebih Baik."

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto yang diamanatkan kepada Badan Penyelenggaran Haji.

“Ada tiga goals utama dalam perhajian di Indonesia, Pertama memastikan penyelenggaraan haji yang aman, nyaman dan efisien. Kedua membangun ekosistem perhajian, dan yang ketiga membuat kebudayaan haji atau peradaban dan keadaban haji," kata Dahnil.

Selaras dengan amanat presiden, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah menegaskan komitmen BPKH untuk terus mengembangkan ekosistem haji dengan optimal.

"Salah satunya dengan entitas anak dari BPKH yang dibentuk untuk aktivasi investasi internasional, yaitu BPKH Limited," ungkap Fadlul.

Dia berharap, acara ini menjadi momentum untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perencanaan haji sejak dini.

“Dan memperkuat layanan yang diberikan oleh BPKH serta mitra di ekosistem perhajian,”tutup Fadlul Imansyah

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander, menambahkan, BPKH Hajj Expo 2024 adalah langkah dalam memberikan kemudahan akses informasi dan pelayanan haji kepada masyarakat, sembari mengedukasi mereka tentang pentingnya perencanaan keuangan haji sejak dini.  

“BPKH mengadakan di Mall Gandaria City sebagai bentuk public outreach untuk mempermudah pelayanan dan penyebaran informasi keuangan haji,"ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Haji 2025 Haji Prabowo Subianto
