HOME NEWS NASIONAL

Hampir 5 Tahun Harun Masiku Menghilang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |00:19 WIB
Hampir 5 Tahun Harun Masiku Menghilang
Hampir 5 tahun Harun Masiku menghilang (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menangkap Harun Masiku. Pasalnya, tersangka itu sudah hampir lima tahun menghilang. 

Desakan tersebut diaspirasikan melalui demonstrasi di Gedung KPK oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Se- Indonesia (BEM PTMI), Jumat (13/12/2024).

Mereka menggelar unjuk rasa dengan menyampaikan orasinya disertai dengan membentangkan spanduk bertuliskan tangkap buronan Harun Masiku. 

"Sudah hampir lima tahun Harun Masiku menghilang, tapi KPK masih belum berhasil menemukannya. Ini saatnya KPK menyelesaikan kasus ini," kata Ketua Umum DPP IMM, Riyan Betra Delza. 

Menurut Riyan, penangkapan Harun Masiku harus dilakukan untuk menjawab kepastian penegakan hukum di Indonesia. 

"Kalau masalah ini tidak segera diselesaikan, saya khawatir akan memengaruhi situasi politik secara keseluruhan. Penting bagi KPK untuk membuktikan bahwa hukum itu berlaku sama bagi semua orang," ujarnya.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron sebelumnya mengatakan proses hukum terhadap Harun Masiku terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI akan terus diusut.

 

Halaman:
1 2
      
