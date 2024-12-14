AHY hingga Sandiaga Uno Hadiri HUT Ke-10 Partai Perindo

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Salahudin Uno menghadiri perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-10 Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Berdasarkan pantauan Okezone di lapangan, Sabtu (14/12/2024), ada sejumlah tokoh yang turut hadir dalam perayaan usia ke-10 partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu.

Mereka, nampak mulai berdatangan di Gedung Jiexpo Jakarta sejak pukul 18.00 WIB, dan mulai memasukan ruangan pada pukul 19.30 WIB, guna mengikuti gelaran acara partai yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo.

Selain dua tokoh tadi, terlihat juga Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria, Ketua Umum Partai Garuda Republik Indonesia (Partai Garuda) Ahmad Ridha Sabana.

Kemudian, ada juga Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi, Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik, perwakilan Pimpinan PSI, PKS, dan PKN, serta Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Mereka turut menghadiri acara bertajuk 'Transformasi dan Bangkit untuk Indonesia Sejahtera!'.

Terlihat, tamu undangan kompak mengenakan jas, batik, dan seragam putih bagi kader partai yang dikenal sebagai Partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat, dan Indonesia maju.



