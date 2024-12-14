Advertisement
nasional
INFOGRAFIS INDEKS
NASIONAL

KPK Analisis Harta Kekayaan Dedy Mandarsyah Diduga Ayah Lady Aurelia

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |20:24 WIB
KPK Analisis Harta Kekayaan Dedy Mandarsyah Diduga Ayah Lady Aurelia
Sosok Dedy Mandarsyah yang diduga ayah dari Lady Aurelia Pramesti menjadi perbincangan menyusul viralnya video penganiayaan dokter koas (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelisik harta kekayaan Kepala BPJN Kalimantan Barat, Dedy Mandarsyah. Deddy sendiri diduga ayah dari Lady Aurelia Pramesti.

"Saat ini sedang dilakukan analisis awal terlebih dahulu, oleh Direktorat LHKPN KPK," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika kepada wartawan, Sabtu (14/12/2024).

Tessa menyampaikan, pihaknya akan menentukan pemeriksaan harta kekayaan Deddy setelab hasil analisis tersebut rampung.

"Dari hasil analisis tersebut, akan diputuskan apakah akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan atau tidak," ujarnya.

Sosok Dedy Mandarsyah tengah menjadi perbincangan hangat warganet. Hal ini menyusul viralnya sebuah video penganiayaan terhadap seorang dokter koas di Palembang. 

Diberitakan sebelumnya, seorang dokter koas di Palembang bernama M Lutfi dihajar pria berbaju merah di toko kue yang berlokasi di Jalan Demang Lebar Daun, Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).

Peristiwa bermula saat Sri Meilina yang merupakan ibu dari Lady Aurelia Pramesti (LAP) bertemu dengan Luthfi guna membahas ketidakpuasan sang anak terkait jadwal jaga dokter koas.

 

