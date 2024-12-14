Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rano Karno dan Djarot Saiful Hdiayat Hadiri HUT Ke-10 Partai Perindo

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |20:38 WIB
Rano Karno dan Djarot Saiful Hdiayat Hadiri HUT Ke-10 Partai Perindo
Rano karno dan Djarot hadiri HUT Kesepuluh Partai Perindo (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno atau yang akrab disapa Bang Doel menghadiri puncak perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-10 Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Selain Rano, hadir juga rekan satu partainya di PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat dalam acara tersebut.

Berdasarkan pantauan Okezone di lapangan, pasangan Pramono itu terlihat hadir setelah acara perayaan partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu dibuka.

Setibanya di lokasi, Rano Karno yang mengenakan batik bernuansa cokelat dengan celana bahan hitam itu, langsung memasuki ruangan di Gedung Jiexpo Kemayoran, Jakarta untuk mengikuti rangkaian acara HUT partai yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo.

Saat memasuki ruangan, Rano Karno langsung duduk di sebelah Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, dan bertegur sapa hingga berbincang.

Diketahui, Djarot tiba lebih dulu dalam acara Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat, dan Indonesia maju.

(Angkasa Yudhistira)

      
