INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

10 Tahun Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo: Perjalanan Penuh Pengorbanan

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |21:45 WIB
10 Tahun Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo: Perjalanan Penuh Pengorbanan
Ketum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Angela Tanoesoedibjo menilai, bahwa sepuluh tahun partai berlambang rajawali mengembangkan sayap itu bukanlah waktu yang singkat.

Angela mengatakan, dirinya menjadi saksi bagaimana Partai Perindo memperjuangkan rakyat kecil sejak partainya berdiri.

"Sepuluh tahun Partai Perindo, bukan waktu yang singkat. Tentunya saya menjadi saksi. Perjalanan Partai Perindo yang penuh dengan pengorbanan," kata Angela di acara Puncak Perayaan HUT Ke-10 Partai Perindo di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (14/12/2024) malam.

Untuk itu, kata Angela, dia ingin memberikan aspirasi kepada seluruh kader partai yang dikenal sebagai partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat, dan Indonesia maju, yang telah membersamai Partai Perindo.

Angela menilai, sepuluh tahun bukan waktu yang singkat dalam membangun partai. Terlebih, menurutnya, jalur politik merupakan jalan yang sulit.

