INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Update Bencana Sukabumi: 2.500 Jiwa Harus Segera Direlokasi

Binti Mufarida, Jurnalis - Sabtu, 14 Desember 2024 | 22:23 WIB
<i>Update</i> Bencana Sukabumi: 2.500 Jiwa Harus Segera Direlokasi
BNPB selaporkan 2.500 warga Sukabumi harus segera direlokasi (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 2.500 jiwa terdampak bencana banjir dan longsor Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat harus segera direlokasi.

"Sebanyak 2.500 jiwa yang terdampak bencana harus segera direlokasi untuk memastikan keselamatan mereka," kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam keterangan resminya, Sabtu (14/12/2024).

Suharyanto juga mengungkapkan 129 Kepala Keluarga (KK) yang harus direlokasi sementara, karena rumah mereka hancur dan berada di lokasi yang rawan. Dia mengatakan proses relokasi ini membutuhkan penataan lahan yang matang, baik dari lahan milik pemerintah maupun swasta.

"Kami sedang mengidentifikasi beberapa opsi lahan relokasi, baik yang berasal dari lahan milik pemerintah provinsi dan daerah, maupun lahan swasta yang akan dibeli oleh pemerintah. Selain itu, kami juga akan membahas kemungkinan penggunaan lahan perhutani untuk relokasi warga terdampak bencana," tambahnya.

Suharyanto juga mengingatkan langkah pemulihan pasca-bencana dan koordinasi antar instansi dalam memastikan distribusi bantuan dan pemulihan dapat berjalan dengan lancar. Dia pun menekankan pentingnya kerja sama antara BNPB, pemerintah daerah, serta aparat terkait dalam menangani dampak bencana yang ada.

 

