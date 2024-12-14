Hary Tanoe Ungkap Salah Satu Pengabdian Tetinggi ke Negara Melalui Parpol

JAKARTA - Ketua Majelis Persatuan DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo (HT) mengungkap salah satu pengabdian tertinggi kepada negara adalah melalui partai politik (parpol).

"Pengabdian yang tertinggi menurut saya adalah melalui partai politik. Asal tujuannya adalah mengabdi. Asal tujuannya adalah melayani masyarakat," kata HT di acara puncak perayaan HUT ke-10 Partai Perindo di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024) malam.

Karena melalui partai politik, kata HT, mampu menciptakan kader-kader menjadi anggota legislatif dan eksekutif, yang merupakan unsur terpenting di dalam tata negara.

"Karena legislatif membuat aturan main, eksekutif yang melaksanakan pelaksanaannya, dan masa depan Indonesia sangat tergantung dari apa yang dilakukan oleh para legislator, baik di tingkat pusat maupun daerah," katanya.

"Dan para eksekutif baik dari yang tertinggi, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran ke bawahnya, gubernur, bupati, ataupun, wali kota, dan para wakil," sambungnya.