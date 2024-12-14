Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nama Eka Gumilar Mencuat Jadi Utusan Khusus Presiden Gantikan Gus Miftah

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |23:53 WIB
Nama Eka Gumilar Mencuat Jadi Utusan Khusus Presiden Gantikan Gus Miftah
Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Nama Eka Gumilar mencuat sebagai calon Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Banyak yang menilai Ketua Ormas Rekat Indonesia Raya itu layak menggantikan Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah.

"Kalau beliau (Eka Gumilar, red) ada di pemerintahan, beliau bisa membantu Presiden Prabowo. Itu sangat baik untuk Pak Prabowo,” ujar Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid kepada wartawan, Sabtu (14/12/2024).

Dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki, Habib Umar meyakini, Eka Gumilar dapat membantu kerja-kerja pemerintahan. Menurutnya, Eka dikenal memiliki integritas tinggi dan loyalitas yang teruji. 

Selain itu, Eka dianggap juga mampu berinteraksi dengan berbagai kalangan dan golongan. "Orangnya mudah beradaptasi dan orangnya juga berakhlak serta memiliki pengetahuan keagamaan yang cukup,” imbuhnya.

Ia menambahkan, Eka dan Ormas Rekat Indonesia Raya sering mengadakan seminar, dialog, serta simposium dengan melibatkan tokoh-tokoh nasional hingga daerah. Acara yang diprakarsai Eka kerap dihadiri peserta dari berbagai daerah, mulai dari Aceh hingga Papua.

"Mulai dari Aceh sampai Papua yang hadir kalau beliau mengadakan acara. Itu artinya beliau ini mudah bergaul dengan siapa pun. Menurut saya cocok sekali, baik sekali bisa memberikan pengertian luas kepada masyarakat luas. Jadi saya sangat mendukung beliau di pemerintahan Pak Prabowo ini," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190636/seskab_teddy-BgIQ_large.jpg
Seskab Teddy Dinilai Benahi Pola Komunikasi Publik dalam Penanganan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187569/seskab_teddy-jU0P_large.jpg
Seskab Teddy Disebut Jadi Penghubung Rakyat ke Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186633/menkum-cCru_large.jpg
Salip Thailand, Indonesia Rajai Capaian Indikasi Geografis di ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186056/bahlil-HQO0_large.jpg
Bahlil, Trenggono hingga Dirut Agrinas Merapat ke Istana Sore Ini, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183926/teddy_indra_wijaya-0PRY_large.jpg
Turun ke Masyarakat, Seskab Teddy Perkuat Praktik Empathetic Governance
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183645/imipas-eaky_large.jpg
Perkuat Kontrol Pengawasan, Itjen Kemenimipas Terapkan Model Tiga Lini 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement