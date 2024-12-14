Nama Eka Gumilar Mencuat Jadi Utusan Khusus Presiden Gantikan Gus Miftah

JAKARTA – Nama Eka Gumilar mencuat sebagai calon Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Banyak yang menilai Ketua Ormas Rekat Indonesia Raya itu layak menggantikan Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah.

"Kalau beliau (Eka Gumilar, red) ada di pemerintahan, beliau bisa membantu Presiden Prabowo. Itu sangat baik untuk Pak Prabowo,” ujar Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid kepada wartawan, Sabtu (14/12/2024).

Dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki, Habib Umar meyakini, Eka Gumilar dapat membantu kerja-kerja pemerintahan. Menurutnya, Eka dikenal memiliki integritas tinggi dan loyalitas yang teruji.

Selain itu, Eka dianggap juga mampu berinteraksi dengan berbagai kalangan dan golongan. "Orangnya mudah beradaptasi dan orangnya juga berakhlak serta memiliki pengetahuan keagamaan yang cukup,” imbuhnya.

Ia menambahkan, Eka dan Ormas Rekat Indonesia Raya sering mengadakan seminar, dialog, serta simposium dengan melibatkan tokoh-tokoh nasional hingga daerah. Acara yang diprakarsai Eka kerap dihadiri peserta dari berbagai daerah, mulai dari Aceh hingga Papua.

"Mulai dari Aceh sampai Papua yang hadir kalau beliau mengadakan acara. Itu artinya beliau ini mudah bergaul dengan siapa pun. Menurut saya cocok sekali, baik sekali bisa memberikan pengertian luas kepada masyarakat luas. Jadi saya sangat mendukung beliau di pemerintahan Pak Prabowo ini," katanya.