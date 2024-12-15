Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Wamen Silmy Karim Minta Alumni Trisakti Berperan dalam Pembangunan Bangsa

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |01:26 WIB
Wamen Silmy Karim Minta Alumni Trisakti Berperan dalam Pembangunan Bangsa
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim
A
A
A

JAKARTA – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menghadiri turnamen ”3rd IKA Trisakti Open Tournament Golf 2024”di kawasan Tangerang, Banten, Sabtu (14/12/2024). Hal ini dalam rangka mempererat silaturahmi antar alumni.

Selain Silmy Karim, yang juga merupakan Ketua Umum IKA Trisakti, hadir pula Wakil Menteri Investasi dan Hilirasasi (Wakil Kepala BKPM) Todotua Pasaribu yang juga Wasekjen IKA Trisakti dan para alumni Trisakti lainnya.

“Golf merupakan salah satu bagian dari kegiatan olahraga yang memudahkan kami untuk berjejaring, baik dengan kementerian lembaga lain maupun dengan korporasi,” kata Silmy Karim dalam sambutannya.

IKA Trisakti kata dia berharap, Satuan Pendidikan Trisakti dapat menjadi kampus yang bersaing secara global dengan terwujudnya Universitas Trisakti menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

“Dan Alumni Trisakti dapat terus berperan dalam pembangunan bangsa demi mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen," tutup Silmy Karim yang merupakan alumni FEB ini.

Kegiatan ini juga merupakan wujud kontribusi nyata IKA Trisakti turut serta membina pegolf Indonesia, serta sebagai sarana untuk menjalin jejaring dan meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan Alumni Trisakti.

Sementara dalam laporan Ketua Panitia Yudhi Dahlan menyampaikan bahwa Kegiatan ini diikuti oleh 132 peserta dari 148 yang terdaftar, yang sebagian besar merupakan alumni Trisakti dari lintas fakultas dan angkatan.

 

