Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Aiptu Hidayat Meninggal Dunia Usai Dibacok OTK di Lanny Jaya Papua, Total 2 Polisi Gugur

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |09:05 WIB
Aiptu Hidayat Meninggal Dunia Usai Dibacok OTK di Lanny Jaya Papua, Total 2 Polisi Gugur
Aiptu Hidayat Suratnoharta Gugur Saat Bertugas di Papua. Foto: Dok Humas Polda Papua.
A
A
A

JAKARTA – Aiptu Hidayat Suratnoharta menghembuskan napas terakhirnya, setelah sebelumnya rekannya Brigpol Tri Yudha Argadianto terlebih dahulu berpulang pada Kamis, 12 Desember 2024. Mereka gugur lantaran dibacok oleh Orang Tak Dikenal (OTK) di Lanny Jaya, Papua. 

“Rencana jenazah Aiptu Hidayat akan disemayamkan ke Kampung Halamannya yakni di Kabupaten Magetan, Jawa Timur,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo dikutip Minggu (15/12/2024). 

Sementara itu, jenazah Brigadir Polisi Kepala (Anumerta) Tri Yudha Argadianto, yang menjadi korban penyerangan OTK di Kabupaten Lanny Jaya, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kesuma Trikora Waena, Kamis sore.

Aiptu Hidayat Suratnoharta dan Brigpol Tri Yudha Argadianto merupakan korban aksi penyerangan yang dilakukan oleh OTK saat keduanya berada di kios di warung dekat Jembatan Yakobak, Distrik Nogi, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, pada Rabu, 11 Desember 2024.

Almarhum Aiptu Hidayat Suratnoharta diserang OTK dengan menggunakan senjata tajam yang diindikasi berupa senjata parang yang digunakan sebagai alat perang suku dan mengakibatkan Aiptu Hidayat mengalami luka serius pada bagian kepala.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/340/3183756/pembunuhan-6Yc7_large.jpg
Tragis! Polisi Ingin Latih Atlet Paralayang Tewas Dibunuh PNS TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/337/3154037/viral-ldk0_large.jpg
Profil Brigadir Nurhadi, Anggota Polisi yang Tewas Dibunuh Atasannya saat Pesta Bareng Wanita Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/337/3153797/pembunuhan-Rtlm_large.jpg
Sosok Misri Wanita Cantik yang Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir Nurhadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153711/pembunuhan-La9W_large.jpg
Kronologi Brigadir Nurhadi Dibunuh Komandan saat Pesta Bareng Wanita Cantik, Tewas Tenggelam Usai Dianiaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153695/viral-Q5Jl_large.jpg
Dua Perwira Polda NTB Pembunuh Brigadir Nurhadi Dipecat dan Ditahan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/610/3147779/peltu_lubis-QCVL_large.jpg
Sidang TNI Tembak Mati 3 Polisi, Ini Pengakuan Peltu Lubis Soal Ide Buka Sabung Ayam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement