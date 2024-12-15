Aiptu Hidayat Meninggal Dunia Usai Dibacok OTK di Lanny Jaya Papua, Total 2 Polisi Gugur

JAKARTA – Aiptu Hidayat Suratnoharta menghembuskan napas terakhirnya, setelah sebelumnya rekannya Brigpol Tri Yudha Argadianto terlebih dahulu berpulang pada Kamis, 12 Desember 2024. Mereka gugur lantaran dibacok oleh Orang Tak Dikenal (OTK) di Lanny Jaya, Papua.

“Rencana jenazah Aiptu Hidayat akan disemayamkan ke Kampung Halamannya yakni di Kabupaten Magetan, Jawa Timur,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo dikutip Minggu (15/12/2024).

Sementara itu, jenazah Brigadir Polisi Kepala (Anumerta) Tri Yudha Argadianto, yang menjadi korban penyerangan OTK di Kabupaten Lanny Jaya, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kesuma Trikora Waena, Kamis sore.

Aiptu Hidayat Suratnoharta dan Brigpol Tri Yudha Argadianto merupakan korban aksi penyerangan yang dilakukan oleh OTK saat keduanya berada di kios di warung dekat Jembatan Yakobak, Distrik Nogi, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, pada Rabu, 11 Desember 2024.

Almarhum Aiptu Hidayat Suratnoharta diserang OTK dengan menggunakan senjata tajam yang diindikasi berupa senjata parang yang digunakan sebagai alat perang suku dan mengakibatkan Aiptu Hidayat mengalami luka serius pada bagian kepala.