Masuk Bursa Calon Ketum PPP, Sandiaga Uno Dapat Wejangan dari Jokowi

JAKARTA - Nama Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno muncul dalam bursa calon Ketua Umum (ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menanggapi hal tersebut, Sandiaga mengaku masih menunggu panduan yang akan ditentukan melalui musyawarah kerja nasional (mukernas) PPP terkait posisi ketua umum.

"Kita tunggu hasilnya dan tentunya kita hormati keputusan dari para pemangku kepentingan di PPP," kata Sandiaga usai menghadiri acara puncak HUT ke-10 Perindo, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024) malam.

Sandiaga yang juga mantan politikus Partai Gerindra ini menilai bahwa ada peluang PPP dapat kembali ke Senayan, Salah satunya dengan cara bersatu.

"PPP ini sudah hampir beberapa tahun ini dihadapkan beberapa masalah, tapi untuk menghadapi masalah, tersebut tantangan tersebut bisa kita atasi dengan syarat kita harus bersatu," katanya.

Sandiaga mengaku telah banyak pembicaraan mengenai dirinya menjadi calon Ketum PPP. Bahkan, dia pun mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengenai masa depan PPP.