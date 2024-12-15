Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Setuju Pernyataan Dewas Soal Nyali Pimpinan, Eks Penyidik KPK: Kelakuannya Banyak yang Kontroversi

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |11:15 WIB
Setuju Pernyataan Dewas Soal Nyali Pimpinan, Eks Penyidik KPK: Kelakuannya Banyak yang Kontroversi
Ilustrasi KPK. Foto: Dok Okezone.
JAKARTA - Eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap menyetujui pernyataan Dewan Pengawas (Dewas) yang menyebutkan pimpinan Lembaga Antirasuah memiliki nyali kecil dalam mengemban tugasnya. 

Ia menilai, kecilnya nyali para pimpinan dalam upaya memberangus praktik rasuah terjadi karena tiga hal. Salah satunya tindakan mereka yang menuai banyak kontroversi. 

"Memang tidak independen sehingga ketakutan ketika menangani kasus, kelakuannya yang banyak kontroversi baik ucapan maupun tindakan yang berujung pelanggaran etik hingga pidana seperti Firli yang jadi tersangka korupsi," kata Yudi kepada wartawan, Minggu (15/12/2024).

"Dan terakhir tidak punya arah serta visi misi ketika menjadi pimpinan KPK seperti apa sehingga tidak ada prestasi dan menimbulkan ketidakkepercayaan pegawai," sambungnya.

Yudi pun berpesan kepada pimpinan Lembaga Antirasuah yang akan datang. Menurutnya, pimpinan KPK harus tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi yang telah diusut. 

"Apapun kasus yang disajikan penyelidik dan penyidik segera dituntaskan tidak peduli berapa besar kasusnya, siapa orangnya, dan bagaimana perkembangan kasus itu bisa kemana-mana," ujarnya. 

Diberitakan sebelumnya, Dewas KPK mengungkapkan pimpinan KPK pada periode 2019-2024 kurang memiliki nyali dalam pemberantasan korupsi.

Hal itu disampaikan anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat konferensi pers penyampaian laporan kinerja periode 2019-2024 di Gedung ACLC, Jakarta Selatan, Kamis, 12 Desember 2024.

Mulanya, Syamsuddin menyinggung riwayat kasus etik yang menyeret sejumlah nama pimpinan KPK periode 2019-2024. 

“Bahwa dalam penilaian Dewas, pimpinan KPK belum dapat memberikan teladan, khususnya mengenai integritas. Ini terbukti dari tiga Pimpinan KPK yang kena etik dan anda semua sudah tahu siapa saja,” ungkap Syamsuddin.

Tak hanya integritas, Syamsuddin menyebutkan pimpinan KPK juga belum menunjukan konsistensi dari sisi sinergitas. 

 

Halaman:
1 2
      
