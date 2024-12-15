Muktamar Luar Biasa NU Dinilai Sudah Seusai AD/ART

JAKARTA - Pra Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (MLB NU) akan diadakan di Surabaya, Jawa Timur pada, Selasa, 17 Desember 2024. MLB NU diadakan bukan untuk membubarkan organisasi Nahdlatul Ulama (NU).

Ketua Bidang Hukum Presidium Penyelamat Organisasi & MLB NU, Muchammad Jafar Shodiq, mengatakan, adalah hal yang lumrah menyelenggarakan MLB, dalam sebuah tatanan organisasi modern sebagai konsensus bersama akibat adanya bentuk-bentuk sikap dan tindakan dari kepemimpinan organisasi.

“Menjadi landasan pijak dari nalar sehat mengemban dan menjalankan kepemimpinan dalam organisasi adalah memegang teguh ketentuan dalam AD/ART,”ujar Jafar Shodiq, Minggu (15/12/2024).

Sehingga kata dia, apabila terjadi pelanggaran oleh kepemimpinan pengurus besar maka demi alasan marwah, konstitusi dan moral organisasi maka menjadi kewajiban bersama khususnya bagi para pengurus untuk bersama-sama melakukan tindakan organisatoris mengadakan MLB.

Dia berharap, para pengurus baik di tingkat wilayah dan cabang-cabang sebagai para ulama tentu seharusnya sadar dan kembali kepada ruh organisasi dengan mencerminkan sebagai ulama dan tidak mencerminkan sebagai penguasa.

“Padahal secara tegas dan nyata organisasi NU adalah organisasi kebangkitan para ulama untuk menjaga moral bangsa dengan gerakan amar makruf nahi munkar,”terangnya.

"Apalagi ketentuan tersebut juga telah diatur dalam AD/ART sehingga menjadi wajib hukum untuk dilaksanakan. Sekali lagi bukan untuk membubarkan organisasi sebagaimana yang disampaikan Rois Am," kata dia.