Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menag: Bali Interfaith Movement Antisipasi Konflik Sosial dan Kerusakan Lingkungan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |15:11 WIB
Menag: Bali Interfaith Movement Antisipasi Konflik Sosial dan Kerusakan Lingkungan
Menag: Bali Interfaith Movement Antisipasi Konflik Sosial dan Kerusakan Lingkungan
A
A
A

DENPASAR - Kementerian Agama Republik Indonesia, United in Diversity, dan Jaringan GUSDURian gelar agenda Bali Interfaith Movement yang di Bali yang berlangsung pada 14-15 Desember 2024. Kegiatan ini untuk antisipasi konflik sosial dan kerusakan lingkungan.

Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar menyampaikan dukungan penuh untuk lingkungan yang berkelanjutan.

“Saya ingin memberikan dukungan penuh untuk inisiatif-inisiatif tentang lingkungan. Kita menggunakan bahasa agama. Kami mengembangkan religious diplomacy,” ujarnya, Minggu (15/12/2024).

Menag Nasaruddin juga mengingatkan bahwa jika bekerja dengan hati nurani maka semua pihak tidak akan tersekat-sekat.

Inisiator Bali Interfaith Movement lainnya, Alissa Wahid yang juga  Direktur Jaringan GusDurian, menegaskan, bahwa Deklarasi Istiqlal menjadi kerangka kerja dan semangat dari kegiatan kolaborasi tersebut.

“Deklarasi Istiqlal perlu terus digemakan dan menjadi inspirasi untuk semua umat,” ujar Alissa Wahid.

Hal serupa disampaikan juga oleh Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin. Deklarasi Istiqlal merespons dua masalah, yaitu dehumanisasi dan krisis lingkungan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191290//pemerintah-tJgM_large.jpg
Menag: Perbedaan Teknis Hisab Rukyat Perlu Dijawab dengan Fikih dan Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/623/3190815//kemenag-z7co_large.jpeg
Akselerasi PTKI Menuju Kelas Dunia: Capaian Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190616//tersangka_korupsi_immanuel_ebenezer-g5y3_large.jpg
Perkara Korupsi Eks Wamenaker Masuk Tahap II, Noel: Petarung Harus Siap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190561//banjir-31Dr_large.jpg
Ratusan Madrasah dan Pesantren Terdampak Bencana di Aceh dan Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190336//kpk-kC4W_large.jpg
Gus Yaqut Diperiksa KPK soal Kerugian Negara di Kasus Kuota Haji, Ini Kata Kuasa Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190335//korupsi_kuota_haji-oQ3S_large.jpg
Kasus Kuota Haji, Eks Bendahara Amphuri Dicecar KPK soal Audit BPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement