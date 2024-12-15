Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Korlantas Polri Petakan Titik Kemacetan saat Libur Nataru: Pelabuhan, Bandara hingga Pasar Tumpah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |16:50 WIB
Korlantas Polri Petakan Titik Kemacetan saat Libur Nataru: Pelabuhan, Bandara hingga Pasar Tumpah
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Kakorlantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan mengungkapkan bahwa pihaknya telah memetakan lokasi rawan kemacetan saat libur Natal dan Tahun Baru. Pihaknya pun sudah memitigasi hal tersebut.

“Kita sudah memitigasi ya potensi-potensi kemacetan,” kata Aan Suhanan kepada wartawan Minggu (15/12/2024).

Aan mengatakan titik kemacetan itu di antaranya akses menuju pelabuhan dan bandara hingga keberadaan pasar tumpah.

“Ada di akses menuju pelabuhan, pelabuhan penyeberangan terutama, itu kemudian pelabuhan udara, itu aksesnya kita mitigasi sangat potensial terjadi kemacetan,” ungkapnya.

“Kemudian di arteri maupun di jalan wisata ini juga sangat potensial terjadi kemacetan, ada pasar tumpah, ada 100 lebih pasar tumpah, ada perlintasan sebidang kereta api, ada kegiatan keramaian masyarakat,” sambung dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191352//kapolda_metro_jaya_irjen_asep_edi_suheri-6HXk_large.jpeg
Kapolda Metro Ungkap 477 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta dalam 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/15/3191339//spklu-x4MJ_large.jpg
Libur Nataru, Ini Daftar Lengkap Lokasi SPKLU di Tol Trans Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191269//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-VXHc_large.jpg
Tinjau Pelabuhan Merak, Kapolri Sampaikan Atensi Prabowo soal Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191237//jembatan_warga_gayo_lues_yang_terputus_diterjang_banjir-Gcw7_large.jpg
Akses Warga Gayo Lues Terputus Diterjang Banjir, Polisi dan Warga Bangun Jembatan Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191213//presiden_prabowo_subianto-bctZ_large.jpeg
Pengamat Sebut Langkah Prabowo Perkuat Perpol Dinilai Jaga Wibawa Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191208//kapolri_hadiri_reuni_akpol_91_bhara_daksa-C7Ko_large.jpg
Pesan Menyentuh Kapolri ke-53 Purnawirawan saat Reuni Akpol 91 Bhara Daksa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement