Korlantas Polri Petakan Titik Kemacetan saat Libur Nataru: Pelabuhan, Bandara hingga Pasar Tumpah

JAKARTA - Kakorlantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan mengungkapkan bahwa pihaknya telah memetakan lokasi rawan kemacetan saat libur Natal dan Tahun Baru. Pihaknya pun sudah memitigasi hal tersebut.

“Kita sudah memitigasi ya potensi-potensi kemacetan,” kata Aan Suhanan kepada wartawan Minggu (15/12/2024).

Aan mengatakan titik kemacetan itu di antaranya akses menuju pelabuhan dan bandara hingga keberadaan pasar tumpah.

“Ada di akses menuju pelabuhan, pelabuhan penyeberangan terutama, itu kemudian pelabuhan udara, itu aksesnya kita mitigasi sangat potensial terjadi kemacetan,” ungkapnya.

“Kemudian di arteri maupun di jalan wisata ini juga sangat potensial terjadi kemacetan, ada pasar tumpah, ada 100 lebih pasar tumpah, ada perlintasan sebidang kereta api, ada kegiatan keramaian masyarakat,” sambung dia.