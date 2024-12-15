Panglima TNI Buka Militery Drumcorps Competition di Monas Jakarta Pusat

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto secara resmi membuka Military Style Drum Corps Competition Panglima TNI Cup Tahun 2024, yang merupakan rangkaian kegiatan memperingati HUT Ke-79 TNI, diikuti oleh 13 tim dari berbagai daerah di Indonesia ini melibatkan 1.501 peserta, di Plaza Selatan Silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2024).

Dalam sambutannya, Panglima TNI menekankan pentingnya kompetisi ini sebagai sarana membangun semangat kebangsaan di kalangan generasi muda. “Saya berharap kompetisi ini dapat menumbuhkan semangat kebangsaan dan mempererat ikatan persatuan antar daerah,” ujarnya. Seni Drum Corps Military Style yang memadukan musik dan gerakan militer ini, menurutnya, juga mencerminkan nilai-nilai disiplin dan kerja sama yang erat.

Selain itu, Panglima TNI juga menyoroti nilai utama dari kompetisi ini yang tidak hanya berfokus pada kemenangan. “Kegiatan ini bukan hanya tentang menang dan kalah, tetapi juga tentang mengembangkan potensi seni dan keterampilan yang dimiliki,” tutupnya.

Kompetisi ini sekaligus menunjukkan dukungan TNI terhadap pengembangan seni budaya di Indonesia, khususnya di kalangan anak muda.

Dengan terselenggaranya kompetisi ini, TNI berharap dapat memberikan inspirasi dan ruang bagi generasi muda untuk terus mengembangkan kreativitas, semangat persatuan, dan rasa cinta tanah air. Ajang ini juga menjadi bukti nyata peran TNI dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan kebangsaan di tengah masyarakat.



Turut hadir pada kegiatan tersebut diantaranya Kasad, Kasau, Wakasad, Kasum TNI, Irjen TNI, Danjen Akademi TNI, Dankodiklat TNI, Direktur Event Nasional dan Internasional Kemenparekraf, Asrenum Panglima TNI, Para Asisten Panglima TNI, Kapuspen TNI, Danpuspom TNI, Pangdam Jaya, Pj. Gubernur DKI Jakarta, Unsur Forkopimda DKI Jakarta, Ketua Umum Tievel Unity Indonesia Foundation, para Pejabat Tinggi TNI-Polri serta para tamu undangan lainnya.

(Khafid Mardiyansyah)