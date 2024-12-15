Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

5 Narapidana Bali Nine Pulang ke Australia, Yusril: Indonesia Tak Beri Pengampunan, Statusnya Tetap Napi!

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |19:08 WIB
5 Narapidana Bali Nine Pulang ke Australia, Yusril: Indonesia Tak Beri Pengampunan, Statusnya Tetap Napi!
5 Narapidana Bali Nine Pulang ke Australia, Yusril:  Indonesia Tidak Beri Pengampunan Statusnya Tetap Napi!
JAKARTA - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan lima tahanan kasus Bali Nine yang telah dipulangkan ke Australia statusnya tetap narapidana. Mereka dipulangkan melalui mekanisme pemindahan tahanan atau transfer of prisoner.

Diketahui, lima narapidana yang terdiri dari Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, Martin Eric Stephens diterbangkan ke Australia pada Minggu (15/12/2024) pagi.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia tidak memberikan pengampunan. Syarat itu merupakan salah satu bagian dari 'Practical Arrangement' atau Pengaturan Praktis yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menko Yusril dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke secara virtual pada Kamis 12 Desember 2024 lalu.

"Status mereka tetap narapidana. Kami memindahkan mereka ke Australia dalam status narapidana. Pemerintah Indonesia tidak memberikan pengampunan dalam bentuk apapun," kata Yusril.

Dalam kesepakatan itu juga tertulis, Pemerintah Australia menyatakan menghormati kedaulatan Indonesia dan keputusan hukuman oleh pengadilan Indonesia.

 Matthew Norman dan kawan-kawan akan dimasukkan dalam daftar cekal untuk ke Indonesia sesuai dengan hukum Indonesia.

Australia juga akan memberikan informasi kepada Indonesia terkait status dan perlakuan kepada Matthew Norman dkk setelah pemindahan.

 

