HOME NEWS NASIONAL

Ida Fauziyah: Masyarakat Minta Sistem Pemilu Ada Evaluasi

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |19:33 WIB
Ida Fauziyah: Masyarakat Minta Sistem Pemilu Ada Evaluasi
A
A
A

JAKARTA- Anggota Komisi VI DPR RI, Ida Fauziyah melakukan reses atau penyerapan aspirasi Masyarakat ke sejumlah tempat di Jakarta Selatan. Kegiatan ini dilakukan selama dua hari yakni pada 14-15 Desember 2024.

“Dalam dua hari ini, saya melakukan agenda Reses untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat Jakarta yang berlokasi di Pasar Minggu dan Jagakarsa,” kata Ida Fauziyah di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu, (15/12/2024).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu  menerima banyak aspirasi terutama soal sistem demokrasi atau Pemilu yang dianggap terlalu mahal biayanya. Menurutnya, ada kekhawatiran dari masyarakat bahwa biaya politik tinggi serta korupsi yang tinggi.

“Banyak aspirasi yang di sampaikan oleh masyarakat untuk dibawa ke parlemen diantaranya adalah sistem demokrasi di Indonesia yang dianggap mahal costnya belakangan ini juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto,”ujarnya.

“Sehingga perlu adanya kajian terhadap hal tersebut karena yang menjadi ke khawatiran masyarakat adalah dengan cost yang tinggi potensi korupsinya juga tinggi,” sambung Ida.
 

Halaman:
1 2
      
