HOME NEWS NASIONAL

Sejumlah Menteri Kabinet Prabowo Hadiri Forum Merajut Masa Depan Indonesia

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |21:15 WIB
Sejumlah Menteri Kabinet Prabowo Hadiri Forum Merajut Masa Depan Indonesia
Sejumlah Menteri Kabinet Prabowo Hadiri Forum Merajut Masa Depan Indonesia
A
A
A

JAKARTA– Ratusan pemimpin hingga aktivis dari berbagai dunia berkumpul di Kura Kura Bali menghadiri Forum Merajut Masa Depan Indonesia yang diselenggarakan Yayasan Upaya Indonesia Damai atau United In Diversity Foundation (UID). Mengadopsi nilai-nilai luhur Tri Hita Karana, forum ini wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Dewan Pembina UID Mari Elka Pangestu, mengatakan, nilai-nilai Tri Hita Karana dapat menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan masa kini.

"Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) memberikan kita peta jalan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.  Tri Hita Karana sejalan dengan prinsip- prinsip SDGs,”ujarnya, Minggu (15/12/2024).

“Dengan mengutamakan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan, kita dapat berkontribusi secara signifikan dalam mencapai tujuan global tersebut,” sambungnya.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional  ini mengatakan, Indonesia dengan kekayaan budaya dan sumber daya alam yang melimpah, kini berada di ambang transformasi besar menuju Indonesia Emas 2045.

“Untuk mencapai visi ini, diperlukan kolaborasi yang kuat dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat sipil. Sinergi yang erat akan menjadi kunci untuk mengatasi berbagai tantangan kompleks seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan, dan disrupsi teknologi,” terangnya.

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid yang menyampaikan dukungan penuh dalam visi yang sama untuk menciptakan persatuan dan harmoni.

“Forum Merajut Masa Depan Indonesia, mengingatkan kita semua akan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman agama, budaya, dan suku, Indonesia telah membuktikan bahwa perbedaan justru menjadi kekuatan untuk saling memahami dan menghargai,”ujarnya.

 

Telusuri berita news lainnya
