HOME NEWS NASIONAL

Wamen Ferry Juliantono: Koperasi Bisa Jadi Motor Penggerak Ekonomi Rakyat

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |21:28 WIB
Wamen Ferry Juliantono: Koperasi Bisa Jadi Motor Penggerak Ekonomi Rakyat
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) RI Ferry Juliantono
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) RI Ferry Juliantono, meresmikan Koperasi Kaum Sarekat Islam (Koksi) Kalimantan Timur, di Samarinda Minggu (15/12/2024). Koksi diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat di wilayah Kalimantan Timur.

Ferry mengatakan, peluncuran Koksi Kalimantan Timur ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

“Serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi yang berbasis pada kemandirian dan kolaborasi antar pelaku usaha,” ujar Ferry.

Politikus Partai Gerindra ini berharap Koksi dapat memainkan peran yang signifikan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

“Khususnya di Kalimantan Timur, yang memiliki potensi besar dalam sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah,"tutup Ferry.

Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus Ketua Umum Syarikat Islam, Hamdan Zoelva, Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, dan lain sebagainya.

(Fahmi Firdaus )

      
