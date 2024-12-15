Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wanita Tanpa Identitas Tewas Tertabrak Kereta Api di Cikarang Bekasi

Ade Suhardi , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |16:23 WIB
Wanita Tanpa Identitas Tewas Tertabrak Kereta Api di Cikarang Bekasi
Kecelakaan Kereta di Cikarang
A
A
A

BEKASI - Seorang wanita diduga tunawisma tanpa identitas tewas tersambar KA 43 Argo Parahyangan jurusan Bandung-Gambir, pada Minggu (15/12/2024). Kondisi korban mengenaskan kepala pecah hingga tidak bisa dikenali.

Kapolsek Cikarang Utara Kompol Sutrisno mengatakan, kecelakaan itu terjadi di perlintasan Peron KA Stasiun Lemahabang KM 47+400, Simpangan, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sekira pukul 07.43 WIB.

Kecelakaan tersebut awalnya diketahui dua kesaksian petugas keamanan Stasioner Stasiun Lemahabang yang sedang bertugas. Dua petugas kemudian melakukan pengecekan ke tempat kejadian.

"Korban diduga berjalan dari hilir timur sedang membelakangi kereta api. Kemudian korban tertabrak dari belakang dengan kondisi kepala pecah, perut terbelah dan dua kaki kondisi patah," kata Trisno dari keterangan resminya, Minggu (15/12/2024).

Petugas stasiun kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Polsek Cikarang Utara langsung mengecek lokasi kejadian guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190959//kpk-9Xz2_large.jpg
Terungkap! Bupati Bekasi Ade Kuswara Minta Ijon Proyek ke Pengusaha hingga Rp14,2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190955//kpk-UElY_large.jpg
KPK Tetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara dan Ayahnya Tersangka Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190863//menhub_dudy_soal_libur_nataru-3Sil_large.jpg
Penumpang Kereta Api Diprediksi Tembus 3,94 Juta Orang pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190795//kereta_bandara-7NhV_large.jpg
Kereta Bandara Tabrak Mobil di Lintasan Stasiun Poris, Perjalanan KRL Tersendat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190724//kalog-bcIa_large.jpg
Libur Nataru 2025/2026, Ini Skema Angkutan Logistik Kereta Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188941//kereta_api-536X_large.jpg
Layanan Kereta Api di Sumut dan Sumbar Telah Kembali Normal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement