Wanita Tanpa Identitas Tewas Tertabrak Kereta Api di Cikarang Bekasi

BEKASI - Seorang wanita diduga tunawisma tanpa identitas tewas tersambar KA 43 Argo Parahyangan jurusan Bandung-Gambir, pada Minggu (15/12/2024). Kondisi korban mengenaskan kepala pecah hingga tidak bisa dikenali.

Kapolsek Cikarang Utara Kompol Sutrisno mengatakan, kecelakaan itu terjadi di perlintasan Peron KA Stasiun Lemahabang KM 47+400, Simpangan, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sekira pukul 07.43 WIB.

Kecelakaan tersebut awalnya diketahui dua kesaksian petugas keamanan Stasioner Stasiun Lemahabang yang sedang bertugas. Dua petugas kemudian melakukan pengecekan ke tempat kejadian.

"Korban diduga berjalan dari hilir timur sedang membelakangi kereta api. Kemudian korban tertabrak dari belakang dengan kondisi kepala pecah, perut terbelah dan dua kaki kondisi patah," kata Trisno dari keterangan resminya, Minggu (15/12/2024).

Petugas stasiun kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Polsek Cikarang Utara langsung mengecek lokasi kejadian guna pengusutan lebih lanjut.