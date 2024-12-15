Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Rob di Pluit Jakut Mulai Surut, Warga Sebut Ketinggian Sempat 40 Cm

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |17:54 WIB
Banjir Rob di Pluit Jakut Mulai Surut, Warga Sebut Ketinggian Sempat 40 Cm
Banjir Rob di Pluit
A
A
A

JAKARTA - Beberapa wilayah di Jakarta Utara (Jakut) terendam banjir Rob pada Minggu (15/12/2024). Akan tetap sore ini air perlahan mulai surut.

Salah penjaga toko di Jalan Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional, Pluit, Jakut mengaku ketinggian mata air pada pagi hari setinggi 40 Centi Meter (CM). Bahkan tingginya air menyebabkan beberapa gerobak di pinggir jalan hanyut.

"Iya tadi pagi jam 09.00 WIB parah, sekitar 40 centimeter, airnya di jalan saja deras banget sampai gerobak hanyut," ujar penjaga toko Rahman, kepada wartawan, Minggu (15/12/2024).

Dia mengeluhkan dampak banjir rob ini mengganggu aktivitas jual beli di kawasan tersebut. Namun dikarenakan sudah perlahan surut, kini para pedagang mulai merapihkan barang dagangannya.

"Saya juga baru buka, banyak banget warga yang aktivitasnya keganggu," tambahnya.

Sebelumnya, Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, 6 RT dan sejumlah ruas jalan terdampak akibat banjir rob di wilayah Jakut.

"BPBD mencatat genangan saat ini terjadi di 6 RT atau 0.019% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta dan 2 Ruas Jalan," kata Isnawa dalam keterangannya.

Isnawa menjelaskan, fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase Bulan Baru berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir (Rob) di wilayah pesisir utara Jakarta, dan pasang air laut menyebabkan Pintu Air Pasar Ikan Bahaya/Siaga 1 pada Minggu (15/12) pukul 08.00 WIB. Hal tersebut menyebabkan terjadinya beberapa genangan di wilayah DKI Jakarta.

 

