INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Detik-Detik Menegangkan Banjir Rob Terjang Perumahan Warga di Jakarta Utara

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |18:45 WIB
JAKARTA - Banjir rob kembali menerjang wilayah pesisir atau lebih tepatnya di wilayah Jakarta Utara pada Minggu (15/12/2024). Banjir rob di Jakarta Utara telah berlangsung beberapa hari.

Dari rekaman video yang diunggah oleh akun Instagram @jakut.info, terlihat video detik-detik terjadinya banjir rob yang terjadi di Jalan Cipucang Gang 2, Koja, Jakarta Utara.

Dalam video tersebut, disebutkan banjir rob menerjang secara tiba-tiba sekitar pukul 09.20 WIB pagi tadi. Akibat aliran air yang masuk ke rumah warga, membuat perabotan hingga alat elektronik rusak.

Sebagai informasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menginformasikan adanya potensi banjir pesisir (rob) yang terjadi hingga 20 Desember 2024 mendatang di 10 wilayah pesisir utara Jakarta.

“Waspada banjir pesisir Provinsi DKI Jakarta durasi 11-20 Desember 2024,” demikian pernyataan BPBD DKI melalui akun Instagramnya @bpbddkijakarta dilihat Minggu (15/12/2024).

BPBD menjelaskan, berdasarkan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok, potensi banjir rob terjadi lantaran adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase bulan purnama dan perigee atau jarak terdekat bumi-bulan.

“Yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
