Tangsel Gempar! Satu Keluarga Ditemukan Tewas Mengenaskan, Ada yang Tergantung di Plafon

JAKARTA - Satu keluarga ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia di kawasan Kampung Poncol, Cirendeu, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan pada Minggu (15/12/2024). Dalam satu keluarga itu, terdapat tiga orang terdiri dari pasangan suami istri dan anaknya.

"Benar ditemukan adanya 3 orang yang telah meninggal dunia di Cirendeu, yang mana korban merupakan satu keluarga," ujar Kasi Humas Polres Tangerang Selatan, AKP M Agil Sahril saat dikonfirmasi.

Dijelaskannya, satu keluarga yang ditemukan meninggal dunia itu berinisial AF (31) laki-laki selaku suami, YL (28) selaku istri, dan AH (3) laki-laki selaku anak dari pasangan suami istri tersebut.

Polisi kata dia, saat ini masih mendalami lebih lanjut tentang kronologi kematian satu keluarga tersebut. Polisi juga sudah periksa sejumlah saksi.

"Korban YL dan AH ditemukan tewas sudah terbaring kaku di kamar, sedangkan korban AF ditemukan meninggal dunia dalam keadaan gantung diri di dapur dengan menggunakan tali tambang yang terikat di atas kayu plafon," tuturnya.