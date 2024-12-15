Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Ojol Terobos Jalur Sepeda, Ditegur Malah Tendang Pesepeda hingga Terjatuh

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |19:40 WIB
Viral Ojol Terobos Jalur Sepeda, Ditegur Malah Tendang Pesepeda hingga Terjatuh
Pengemudi ojol tendang pesepeda
A
A
A

JAKARTA - Sebuah video tentang pengemudi onjek online (ojol) yang menendang pesepeda hingga terjatuh menjadi viral di media sosial, Minggu (15/12/2024).

Pasalnya, pengemudi ojol tersebut terekam menyerobot jalur sepeda, dan tak terima saat ditegur. Kesal dirinya direkam, pengemudi itu malah menendang pesepeda yang merekamnya hingga terjatuh.

Dikutip dari akun Instagram, @infojkt24 pengemudi ojol tersebut diketahui menyerobot jalur sepeda di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan.

Diceritakan, perekam yang juga pesepeda dalam video itu mengetahui bahwa ada pengemudi ojol yang menyerobot jalur sepeda. Ia dan kawannya pun berinisiatif untuk menegurnya.

Namun, pengemudi ojol itu lantas menghardik pesepeda. Karena merasa ada yang salah, pesepeda itu pun merekam kejadian itu.

Halaman:
1 2
      
