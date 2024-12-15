Kronologi Satu Keluarga Ditemukan Meninggal Dunia di Tangsel, Ada Anak 3 Tahun Jadi Korban

JAKARTA - Satu keluarga ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia di kawasan Kp. Poncol, Cirendeu, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan pada Minggu (15/12/2024) siang tadi. Adapun peristiwa itu pertama kali diketahui oleh keluarga korban.

"Benar ditemukan adanya 3 orang yang telah meninggal dunia di Cirendeu, yang mana korban merupakan satu keluarga. Saat ini masih didalami," ujar Kasi Humas Polres Tangerang Selatan, AKP M Aguk Sahril saat dikonfirmasi, Minggu (15/12/2024).

Adapun peristiwa itu berawal saat salah satu keluarga korban datang ke rumah korban untuk menyalakan air. Sebabnya, tombol untuk menyalakan pompa air tersebut berada di rumah korban.

Namun, pintu rumah milik korban masih dalam kondisi terkunci sehingga keluarga korban berusaha membuka pintu rumah korban melalui jendela samping. Di situ, ditemukan korban YL (28) dan AH (3) dalam kondisi terbaring kaku, sedangkan korban AF ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung taki tambang di atas kayu plafon bagian dapur.

Setelah berhasil membuka pintu, AH (3) pun dibawa ke klinik terdekat, hanya saja dinyatakan sudah meninggal dunia. Kini, jenazah ketiga orang tersebut telah dibawa ke RS Fatmawati, Jakarta Selatan guna keperluan visum.

Polisi pun telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Meski dari keterangan saksi ada dugaan satu keluarga itu meninggal pasca bunuh diri karena terjerat pinjaman online, polisi masih mendalaminya lebih lanjut terkait kematian satu keluarga tersebut.



(Khafid Mardiyansyah)