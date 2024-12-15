Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Satu Keluarga Ditemukan Meninggal Dunia di Tangsel, Ada Anak 3 Tahun Jadi Korban

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |19:51 WIB
Kronologi Satu Keluarga Ditemukan Meninggal Dunia di Tangsel, Ada Anak 3 Tahun Jadi Korban
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Satu keluarga ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia di kawasan Kp. Poncol, Cirendeu, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan pada Minggu (15/12/2024) siang tadi. Adapun peristiwa itu pertama kali diketahui oleh keluarga korban.

"Benar ditemukan adanya 3 orang yang telah meninggal dunia di Cirendeu, yang mana korban merupakan satu keluarga. Saat ini masih didalami," ujar Kasi Humas Polres Tangerang Selatan, AKP M Aguk Sahril saat dikonfirmasi, Minggu (15/12/2024).

Adapun peristiwa itu berawal saat salah satu keluarga korban datang ke rumah korban untuk menyalakan air. Sebabnya, tombol untuk menyalakan pompa air tersebut berada di rumah korban.

Namun, pintu rumah milik korban masih dalam kondisi terkunci sehingga keluarga korban berusaha membuka pintu rumah korban melalui jendela samping. Di situ, ditemukan korban YL (28) dan AH (3) dalam kondisi terbaring kaku, sedangkan korban AF ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung taki tambang di atas kayu plafon bagian dapur.

Setelah berhasil membuka pintu, AH (3) pun dibawa ke klinik terdekat, hanya saja dinyatakan sudah meninggal dunia. Kini, jenazah ketiga orang tersebut telah dibawa ke RS Fatmawati, Jakarta Selatan guna keperluan visum.

Polisi pun telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Meski dari keterangan saksi ada dugaan satu keluarga itu meninggal pasca bunuh diri karena terjerat pinjaman online, polisi masih mendalaminya lebih lanjut terkait kematian satu keluarga tersebut.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/338/3190412//viral-opW1_large.jpg
Polisi Tetapkan Ayah Banting Bayi hingga Tewas di Tangsel Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190330//mayat-Df2M_large.jpg
Sadis, Bayi 6 Bulan Tewas Dibanting Ayahnya di Ciputat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190142//pemkot_tangsel_semprot_penghilang_bau-7M9A_large.png
Tangani Tumpukan Sampah, Pemkot Tangsel Pakai Terpal hingga Semprot Penghilang Bau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189785//sampah_penuhi_jalan_utama_tangsel-5GYc_large.jpg
Horor! Sampah Penuhi Jalan Utama Tangsel Imbas Penutupan TPA Cipeucang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189318//viral-ZcxN_large.jpg
Viral Pejabat Pemkot Tangsel Bikin Acara di Bandung, Sekda: Kegiatan Leadership!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188558//pemerintah-NkrQ_large.jpg
Sopir Truk Sampah Meninggal di TPST Bantargebang, Pramono: Penyakit Jantung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement