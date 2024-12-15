Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Fakta Satu Keluarga Ditemukan Tewas di Tangsel, Diduga Bunuh Diri Akibat Terjerat Pinjol

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |20:02 WIB
JAKARTA - Satu keluarga ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia di kawasan Kp. Poncol, Cirendeu, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan pada Minggu (15/12/2024) siang tadi. 

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Diduga Terjerat Pinjol

Polisi menduga, satu keluarga itu bunuh diri pasca terjerat pinjaman online (pinjol).

"Diduga motif bunuh diri yang melibatkan satu keluarga dikarenakan terjerat pinjaman online," ujar Kasi Humas Polres Tangerang Selatan, AKP Agil Sahril saat dikonfirmasi, Minggu (15/12/2024).

2. Satu Keluarga Bunuh Diri

Menurut polisi, satu keluarga tersebut diduga meninggal dunia karena bunuh diri. Pasalnya, sang suami berinisial AF ditemukan dalam posisi tergantung tali tambang di atas kayu plafon bagian dapur diduga gantung diri.

"Korban YL (28) dan AH (3) ditemukan sudah terbaring kaku di kamar, sedangkan korban AF (31) ditemukan meninggal dunia dalam keadaan gantung diri di dapur dengan menggunakan tali tambang yang terikat di atas kayu flapon," tuturnya.

3. Anak Usia 3 Tahun Jadi Korban

Polisi, kata dia, masih mendalami kematian sang istri, YL dan anak, AH meninggal dunia, yang mana keduanya ditemukan dalam kondisi terbaring kaku di kamarnya. 

Korban anak sempat dilarikan ke klinik terdekat di Cirendeu pasca ditemukan oleh keluarganya, hanya saja petugas medis menyatakan korban telah meninggal dunia.

"Ketiga korban sudah dibawa ke RS Fatmawati, Jakarta Selatan untuk dilakukan Visum Et Repertum," tuturnya.

 

