Satu Keluarga Ditemukan Tewas di Tangsel: Ibu dan Anak Terbujur Kaku, Ayah Tergantung di Plafon

JAKARTA - Satu keluarga ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia di kawasan Kp. Poncol, Cirendeu, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan pada Minggu (15/12/2024) siang tadi. Polisi pun masih mendalami kronologis satu keluarga bisa sampai terjadi.

"Masih didalami lebih lanjut soal kematiannya, termasuk juga motif dugaan bunuh dirinya," ujar Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Kemas MS Arifin saat dikonfirmasi, Minggu (15/12/2024).

Menurutnya, korban AF (31) selaku suami ditemukan dalam kondisi tergantung tali tambang di atas kayu plafon bagian dapur, yang mana korban meninggal diduga gantung diri. Sedangkan korban YL (28) selaku istri dan AH (3) selaku anak ditemukan dalam kondisi terbaring kaku.

Polisi, kata dia, belum menyimpulkan secara pasti bagaimana sang istri dan anaknya bisa sampai meninggal dunia. Dari keterangan saksi yang telah diperiksa, ada dugaan satu keluarga itu meninggal dunia karena bunuh diri pasca sang suami terlibat pinjaman online (pinjol).

Namun, polisi masih mendalaminya lebih lanjut tentang motif tersebut. "Korban YL (Istri) sempat bercerita (ke tetangganya) bahwa AF (Suami) telah mempunyai sangkutan atau pinjaman online (pinjol), tapi kami masih dalami kebenaran informasi tersebut," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)