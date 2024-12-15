Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Datangi Rumah Satu Keluarga Bunuh Diri di Tangsel, Polisi Amankan Sejumlah Barang Bukti

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |23:30 WIB
Datangi Rumah Satu Keluarga Bunuh Diri di Tangsel, Polisi Amankan Sejumlah Barang Bukti
Polisi datangi rumah satu keluarga bunuh diri
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah polisi mengamankan barang bukti yang berada di rumah korban satu keluarga yang meninggal dunia karena diduga bunuh diri.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah polisi Inafis datang ke kediaman korban. Sebelum masuk, mereka terlebih dahulu mengenakan sarung tangan.

Kemudian, polisi langsung membuka pintu yang sebelumnya ditutup oleh garis polisi. Setelah masuk, pintu tersebut ditutup kembali.

Tak berselang lama, polisi tersebut keluar dari rumah korban dengan mengamankan sejumlah barang. Salah satu barang yang terlihat diantaranya, tumpukan pakaian milik korban.

Setelah itu, barang-barang yang diamankan tersebut langsung dimasukkan ke dalam mobil polisi.

(Khafid Mardiyansyah)

      
