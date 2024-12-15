Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terdampak Banjir Rob, Warga Pluit Minta Pemerintah Buatkan Tanggul

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |01:03 WIB
Terdampak Banjir Rob, Warga Pluit Minta Pemerintah Buatkan Tanggul
Banjir Rob di Pluit
JAKARTA - Warga di kawasan Jalan Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional, Pluit, Jakarta Utara, meminta pemerintah setempat membuatkan tanggul di pesisir pantai. Sebab, tidak adanya tanggul di wilayah tersebut menyebabkan banjir rob tahunan

“Kami ya mintanya si ya seperti kaya ditanggul semua pinggiran pantai pesisir laut ini, soalnya yang gak tertanggul di daerah sini doang,” kata warga sekitar Kurdi, saat ditemui wartawan pada Minggu (15/12/2024).

Kurdi menjelaskan, di beberapa titik wilayah tersebut memang sudah di buatkan tanggul, namun masih ada sekitar 1 kilometer yang belum terjamah. Akibatnya, sekitar 300 kepala keluarga setiap tahunnya terdampak banjir rob.

“Kurang lebih akhir-akhir ini yang pindah sementara ya sekitar 300 KK, sepanjang tahun ini (2024),” ujarnya.

Biasanya, kata Kurdi, banjir rob mulai melanda kawasan tersebut pada menjelang akhir tahun atau sekitar bulan November-Desember. Terbaru, banjir rob kembali menggenangi wilayah tersebut sekitar 1,5 meter pada Minggu (15/12/2024) pagi.

“Ketinggian pagi itu kurang lebih sekitar 1,5 meter, tinggi banget se dada (orang dewasa), rumahnya tenggelam, urukan saya itu 1 meter 20 cm, masih tenggelam juga,” ucapnya.

Meski air yang menggenang di kawasan tersebut cukup tinggi, sebagian besar warga terdampak tidak sampai mengungsi. Sebab, mayoritas warga akan menyelamatkan diri di lantai dua rumah mereka.

“Sebetulnya saat ini gak ada yang mengungsi, soalnya rata-rata kalau di pinggiran itu ya biarpun gubuk reot-reot, pasti dua lantai,” ucap Kurdi.

Adapun, berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, hujan deras mengguyur sekitar pukul 17.03 WIB. Sebagaian wilayah yang awalnya tak tergenang air, akibat hujan kini menjadi banjir.

 

