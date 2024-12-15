Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Desa di Muaragembong Bekasi Banjir Rob, 3.000 KK Terdampak

Ade Suhardi , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |03:02 WIB
5 Desa di Muaragembong Bekasi Banjir Rob, 3.000 KK Terdampak
Banjir Rob di Bekasi
A
A
A

BEKASI - Sebanyak lima desa di Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi kembali direndam banjir rob, pada Minggu (15/12/2024). Sebanyak 3.000 KK di lima desa tersebut terdampak banjir langganan itu.

Camat Muaragembong Sukarmawan mengatakan, dari lima desa, tiga desa yakni, Desa Pantai Bahagia, Desa Pantai Sederhana, dan Desa Pantai Mekar terendam banjir paling parah. Ketinggian air pun bervariasi mulai dari 20-80 centimeter.

"Banjir rob yang terjadi di wilayah tersebut, memang sudah menjadi hal yang biasa saat air laut pasang," katanya saat dihubungi, Minggu (15/12/2024).

Dia menjelaskan, ada pun sebagian wilayah terparah terdampak yakni seperti di Desa Pantai Bahagia, Desa Pantai Sederhana, dan Desa Pantai Mekar. Sebab, wilayah tersebut merupakan kawasan permukiman warga yang sangat dekat dengan bibir pantai utara.

Menurutnya, banjir rob terjadi pada rentang waktu siang hari hingga petang. Ditambah, akibat faktor cuaca ekstrem belakangan ini sehingga debit air mengalami kenaikan.

"Artinya ciri khas rob di Muaragembong itu kalau siang hari datang, sorenya menjelang magrib itu hilang, atau kalau sorenya rob datang malam hilang atau surut. Jadi datang dan pergi gitu sepanjang waktu kurang lebih 5 jam. Hanya memang faktor cuaca ekstrem ini sekarang agak sedikit kenaikan debit air," ungkapnya.

 

