JAKARTA - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri kembali memberantas peredaran narkotika di Indonesia. Kali ini, tim berhasil membongkar laboratorium narkotika jenis happy water dan liquid yang berlokasi di sebuah perumahan elite di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung dan di rumah salah satu tersangka di Cibinong Bogor, Jawa Barat.

Happy water sendiri merupakan jenis narkotika yang menjadi tren di kalangan anak muda, terutama karena kemasannya yang sering kali menyerupai minuman biasa. Cairan ini berisi campuran zat berbahaya seperti ekstasi, ketamin, dan metilon, yang dapat menyebabkan efek euforia sementara, tetapi sangat merusak sistem saraf. Sementara itu, liquid yang disita dalam operasi ini kerap digunakan untuk rokok elektrik, mengandung THC sintetis atau zat kimia berbahaya lainnya. Modus yang digunakan para pelaku terbilang rapi. Mereka memproduksi barang terlarang ini dalam jumlah besar dan mendistribusikannya melalui jalur-jalur yang sulit dilacak, seperti menggunakan jasa kurir daring atau pengiriman terselubung.

Dalam operasi tersebut, Bareskrim Polri menangkap tiga tersangka yang memiliki peran berbeda. Salah satu tersangka bertugas sebagai peracik atau ahli kimia, sementara dua lainnya bertindak sebagai distributor. Ketiganya kini ditahan di Mabes Polri untuk penyelidikan lebih lanjut. Bagaimana perkembangan dari kasus ini? Apakah ada hubungannya dengan narkoba jaringan internasional?

(Khafid Mardiyansyah)