HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,6 di Maluku Tengah, Ini Analisis BMKG

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |19:37 WIB
Gempa M5,6 di Maluku Tengah, Ini Analisis BMKG
Ilustrasi
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan M5,6 mengguncang Maluku Tengah, Maluku, Senin 16 Desember 2024 pukul 17.14.43 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,5. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 3,67° LS ; 129,32° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 57 Km arah Tenggara Maluku Tengah, Maluku pada kedalaman 16 km.
 
"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran dasar laut (submarine faulting). Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme kombinasi pergerakan naik oblique (oblique thrust)," kata Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Gempabumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Amahai, Waipia, Yaputih, dan Saparua dengan skala intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu ), di daerah Ambon dan Kairatu dengan skala intensitas II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang ). Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami.

 

Gempa Maluku Gempa Gempa Bumi BMKG
