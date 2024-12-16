Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Kans Yasonna Laoly Penuhi Panggilan, KPK: Kita Tunggu Saja

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |20:55 WIB
Soal Kans Yasonna Laoly Penuhi Panggilan, KPK: Kita Tunggu Saja
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa anggota DPR RI, Yasonna H. Laoly (YHL) pada Rabu (18/12/2024). Hari itu ditentukan sebagaimana permintaan penjadwalan ulang yang diajukan oleh eks Menteri Hukum dan HAM tersebut. 

"Terkait saudara YHL ini yang bersangkutan yang meminta untuk dijadwalkan hari Rabu," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Senin (16/12/2024). 

Atas permintaan tersebut, Tessa berharap Yasonna kooperatif untuk mendatangi kantor Lembaga Antirasuah pada hari yang sudah ditentukan itu. 

"Tentunya seyogianya beliau akan hadir di jadwal yang sudah dimintakan tersebut," ujarnya. 

Akan hal itu, Tessa menyatakan pihaknya tidak perlu melakukan konfirmasi lebih lanjut. Sebab, Yasonna sendiri yang meminta pemanggilan ulang dilakukan pada hari tersebut. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191534//penyidik_kpk_di_rumah_bupati_bekasi_ade_kuswara-FtbC_large.jpg
KPK Sita Toyota Land Cruiser dari Rumah Bupati Bekasi Ade Kuswara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191422//kasi-A0DJ_large.jpg
Segini Kekayaan Tri Taruna Fariadi, Jaksa HSU yang Tabrak Petugas Saat Kabur dari OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191500//gedung_kpk-NbLT_large.jpg
Usai Periksa Ridwan Kamil dalam Perkara BJB, KPK Pertimbangkan Panggil Atalia Praratya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191481//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-jvUf_large.jpg
Chat Dihapus dari Ponsel Sitaan, KPK Selidiki Perintah Penghilangan Jejak di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191414//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-gt1I_large.jpg
KPK Geledah Kompleks Kantor Kabupaten Bekasi, Sita Dokumen dan Barang Bukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191370//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-Q6Cl_large.jpg
KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu, Sita Uang Rp400 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement