Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siaga Cuaca Ekstrem, DPR Minta Kebut Perbaikan Infrastruktur di Lokasi Bencana

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |22:51 WIB
Siaga Cuaca Ekstrem, DPR Minta Kebut Perbaikan Infrastruktur di Lokasi Bencana
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah meningkatkan kesiagaan menyusul Indonesia sedang menghadapi cuaca ekstrem. Ia juga mengingatkan pemerintah untuk segera memulihkan infrastruktur di lokasi-lokasi yang dilanda bencana.

"Pemerintah harus membentuk tim cepat tanggap darurat untuk memperkuat operasi tanggap bencana di tengah cuaca ekstrem yang melanda Indonesia. Ini untuk memastikan keselamatan masyarakat dari risiko dampak bencana,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan tertulis, Senin (16/12/2024).

“Tragedi banjir dan longsor yang terjadi di Indonesia belakangan ini juga harus membuat pemerintah mempercepat langkah perbaikan-perbaikan infrastruktur agar kenyamanan masyarakat tidak semakin terganggu,” imbuhnya.  

Cucun pun menyampaikan keprihatinan atas berbagai bencana yang terjadi si sejumlah daerah. Ia meminta Pemerintah segera menyalurkan bantuan kepada para korban bencana.

"Saya memahami betul bahwa untuk akses mobilitas bantuan kepada warga untuk bencana longsor sering kali terganggu. Maka, pemerintah harus betul-betul menjadikan pengungsi prioritas utama dalam setiap upaya penanganan bencana," ucap Cucun.

Lebih lanjut, Cucun mengatakan pembentukan dan penguatan tim tanggap darurat ini dilatih secara profesional untuk menangani korban. Seperti memberikan pertolongan cepat kepada masyarakat yang terdampak.

"Tim harus bisa memastikan semua kebutuhan pokok bagi korban bencana tetap disediakan seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan tempat penampungan sementara," ungkap Cucun. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/338/3120697/pergerakan_tanah-BpEf_large.jpg
Rumah Rusak Akibat Pergerakan Tanah di Bojong Koneng Bogor Bertambah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/340/3109101/bnpb-D6Ha_large.jpg
Percepat Penanganan Banjir-Longsor di Mamuju Sulbar, BNPB Salurkan Bantuan Rp150 Juta dan Logistik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/337/3104554/bnpb-UmbM_large.jpg
BNPB Perkuat Infrastruktur Kurangi Dampak Gempa Megathrust hingga Gunung Meletus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/337/3102394/banjir-RQd5_large.jpg
PERISKOP 2025: Waspada Bencana Alam Masih Mengintai Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/337/3100982/banjir-quTK_large.jpg
BNPB: 16 Daerah Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/337/3100327/banjir-3YEp_large.jpg
BNPB: 2.093 Bencana Melanda Indonesia Selama Tahun 2024
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement