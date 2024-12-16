Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemuda Diimbau Berpartisipasi Aktif Wujudkan Indonesia Emas 2045

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |23:28 WIB
JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyampaikan sejumlah pesan kepada para pemuda yang tergabung dalam Rembuk Pemuda. Dia meminta pemuda berpartisipasi aktif dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Rembuk Pemuda dibentuk dengan cita-cita untuk mengkonsolidasikan para tokoh pemuda di seluruh Indonesia untuk bersama-sama menciptakan kontribusi nyata agar visi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.

Rembuk Pemuda juga diharapkan menjadi kapal besar pemuda Indonesia dalam mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran. Tokoh-tokoh penting yang menaungi Rembuk Pemuda adalah Hashim S Djojohadikusumo selaku Ketua Dewan Kehormatan, dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo selaku Ketua Dewan Pembina.

"Pertama-tama percayalah 20 tahun itu cepat sekali. Saya 20 tahun yang lalu masih ingat. Jadi apapun yang terjadi hari ini 20 tahun lagi ya, Anda semua juga akan ingat. Bahwa semua itu berjalan sangat cepat," kata Anin, saat menerima audiensi Rembuk Pemuda di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta, dikutip, Senin (16/12/2024).

Anin --panggilan akrabnya-- berpesan kepada para pemuda agar membina jaringan pertemanan. Menurutnya, pertemanan itu sangat penting.

"Karena itulah yang akan sekali lagi, menemani kita semua ketika sedang naik turun. Dan juga yang terakhir kerja keras, kerja keras, kerja keras. Tentu kerja keras dan kerja cermat," ujarnya.

Lebih lanjut, Anin menyebut, Kadin Indonesia sangat terbuka jika ada kolaborasi strategis. Terlebih, Kadin ada di 38 provinsi sampai ke kabupaten/kota.

"Tentu kita juga punya asosiasi dan himpunan seperti HIPMI dan lain-lain. Tapi ya kita harus mulai paling tidak berbagi umumnya. Jadi, dengan senang hati kita carikan formatnya. Untuk berkumpul kita bisa kerja sama dan saling membantu," pungkasnya.

Ketua Komite Tetap Bidang Organisasi Kadin Indonesia Frits Novianto menambahkan, program-program yang sudah berjalan di Kadin-Kadin Provinsi pun akan disinergikan dengan Rembuk Pemuda, sesuai dengan peran dan fungsi yang disepakati ke depannya.

 

