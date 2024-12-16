Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Didesak Segera Tangkap Harun Masiku yang Hampir 5 Tahun Buron

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |23:30 WIB
KPK Didesak Segera Tangkap Harun Masiku yang Hampir 5 Tahun Buron
Tampang Buronan Harun Masiku. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Ratusan massa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan elemen lainnya menggelar aksi di Gedung Merah Putih KPK, Senin (16/12/2024). Demonstrasi tersebut dalam rangka Hari Peringatan Antikorupsi Sedunia (Harkodia) sekaligus mendesak pimpinan KPK yang baru saja dilantik untuk tegas dalam upaya memberangus praktik rasuah sebagaimana yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto. 

Bukan hanya itu, mereka juga menuntut agar pimpinan baru tersebut mampu menangkap buronan Harun Masiku yang pada era komisioner kali ini tidak kunjung ada kejelasan. 

"Menuntut lembaga KPK dengan kepemimpinan baru mampu melaksanakan perintah Presiden untuk segera bekerja keras memberantas korupsi di Indonesia, mengatasi kebocoran anggaran, memberantas kapitalis birokrat dan mengejar buronan koruptor hingga ke ujung dunia," kata Ketua Umum DPP GMNI Imanuel Cahyadi dalam keterangan tertulisnya. 

"Misalnya penangkapan Harun Masiku yang semakin hari semakin menggelisahkan rakyat," sambungnya. 

Ia menilai, salah satu indikator penting publik dalam mengevaluasi kinerja Lembaga Antirasuah terkait perburuan Harun Masiku. Sebab, sejak dinyatakan buron pada 2020 lalu hingga tak kunjung tertangkap. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160955/kpk-GkmF_large.jpg
Terima Informasi Lokasi Harun Masiku, KPK: Sedang Kita Cari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160941/kpk-V4z5_large.jpg
KPK Tegaskan Paspor Harun Masiku Dicabut sejak 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/337/3152278/916_polisi_kawal_sidang_tuntutan_hasto_kristiyanto_di_pn_jakpus_hari_ini-gt4M_large.jpg
916 Polisi Kawal Sidang Tuntutan Hasto Kristiyanto di PN Jakpus Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150728/hasto_dijadwalkan_hadapi_sidang_tuntutan_3_juli_2025-pkvu_large.jpg
Hasto Dijadwalkan Hadapi Sidang Tuntutan 3 Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150722/hasto_harun_masiku_dapat_beasiswa_ratu_elizabeth-Xtjx_large.jpg
Hasto: Harun Masiku Dapat Beasiswa Ratu Elizabeth
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150654/cerita_hasto_soal_swafoto_bareng_djan_faridz_harun_masiku_ngobrolin_apa-XV7A_large.jpg
Cerita Hasto soal Swafoto Bareng Djan Faridz-Harun Masiku, Ngobrolin Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement