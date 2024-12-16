KPK Didesak Segera Tangkap Harun Masiku yang Hampir 5 Tahun Buron

JAKARTA - Ratusan massa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan elemen lainnya menggelar aksi di Gedung Merah Putih KPK, Senin (16/12/2024). Demonstrasi tersebut dalam rangka Hari Peringatan Antikorupsi Sedunia (Harkodia) sekaligus mendesak pimpinan KPK yang baru saja dilantik untuk tegas dalam upaya memberangus praktik rasuah sebagaimana yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto.

Bukan hanya itu, mereka juga menuntut agar pimpinan baru tersebut mampu menangkap buronan Harun Masiku yang pada era komisioner kali ini tidak kunjung ada kejelasan.

"Menuntut lembaga KPK dengan kepemimpinan baru mampu melaksanakan perintah Presiden untuk segera bekerja keras memberantas korupsi di Indonesia, mengatasi kebocoran anggaran, memberantas kapitalis birokrat dan mengejar buronan koruptor hingga ke ujung dunia," kata Ketua Umum DPP GMNI Imanuel Cahyadi dalam keterangan tertulisnya.

"Misalnya penangkapan Harun Masiku yang semakin hari semakin menggelisahkan rakyat," sambungnya.

Ia menilai, salah satu indikator penting publik dalam mengevaluasi kinerja Lembaga Antirasuah terkait perburuan Harun Masiku. Sebab, sejak dinyatakan buron pada 2020 lalu hingga tak kunjung tertangkap.