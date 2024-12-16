Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pembentukan Direktorat PPA-PPO Dinilai Langkah Maju Polri Lindungi Perempuan dan Anak

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |23:57 WIB
Pembentukan Direktorat PPA-PPO Dinilai Langkah Maju Polri Lindungi Perempuan dan Anak
Ilustrasi Institusi Polri. Foto: Dok Okezone.
JAKARTA - Kongres Wanita Indonesia (Kowani) mengapresiasi Polri atas pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (Dit Tipid PPA-PPO) Bareskrim Polri. Mereka berharap lembaga itu bisa bekerja dengan baik.

"Kami mengapresiasi luar biasa kepada Polri khususnya kepada kepada Bapak Kapolri Bapak Listyo Sigit, ternyata sudah ada untuk direktorat mengenai perlindungan perempuan dan anak serta pemberantasan perdagangan orang," kata Sekretaris Jenderal Kowani, Tantri Dyah Kiranadewi, dalam keterangannya, dikutip Senin (16/12/2024).

Direktorat PPA-PPO telah dicetuskan Kapolri sejak 2021 dan didukung oleh berbagai pihak termasuk Komnas Perempuan, KPPPA, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan lembaga layanan korban. Gagasan ini kemudian diteguhkan melalui Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meningkatkan subdit PPA menjadi Direktorat.

"Ini merupakan langkah yang maju untuk Polri yang benar-benar sudah membersamai kepada seluruh korban-korban yang sudah terlacak, terutama kasus-kasus yang sedang beredar selama ini," kata Tantri.

Kowani berharap bisa turut berkolaborasi dengan Direktorat PPA-PPO. Kowani juga mengapresiasi Polri dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mampu menangani kasus-kasus menyangkut perempuan dengan cepat.

"Tanggapan dan apresiasi kepada Polri khususnya Bapak Kapolri adalah begitu cepatnya menemukan para korban-korban dan pelaku yang begitu cepat, yang kita tidak menduga sama sekali, begitu luar biasanya Polri sudah memberikan luar biasa kepada masyarakat atas keberhasilan-keberhasilan untuk mengungkapkan segala kasus atau masalah-masalah terhadap perempuan," tutur Tantri.

 

