Pramono Anung Bentuk Tim Transisi, Isinya Siapa Saja?

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) terpilih Jakarta, Pramono Anung akan membentuk tim transisi jelang kepemimpinannya sebagai Gubernur Jakarta periode 2025-2030. Ada sejumlah sosok yang akan turut membantu di tim tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara (Jubir) Pramono, Iwan Tarigan dalam keterangannya. Dia memastikan tim transisi itu akan segera dibentuk.

"Mas Pram dan Bang Doel sampai saat ini baru akan membentuk tim transisi," kata Iwan Minggu (15/12/2024).

Dia menyampaikan, tim transisi ini akan diisi oleh sejumlah tokoh yang telah membantunya selama kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Utamanya, mereka yang membantu dalam hal substansi.

"Tim ini berisikan orang-orang yang selama ini membantu mas Pram dan bang doel Orang-orang yang tahu cara berpikir mas Pram dan Bang Doel," ujarnya.

Sehingga, kata Iwan, orang-orang yang masuk tim transisi merupakan mereka yang sudah mengerti terkait apa saja yang diinginkan Pramono untuk merumuskan kebijakan di Jakarta.