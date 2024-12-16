Pramono-Rano Bakal Adopsi Program RIDO dan Dharma-Kun, Ini Rinciannya

JAKARTA - Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur terpilih Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno akan mengadopsi program yang digagas oleh dua kompetitornya pada Pilkada Jakarta 2024, yakni Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara (Jubir) Pramono-Rano, Iwan Tarigan. Namun, adopsi program kerja kompetitornya tentu tidak sembarang.

Menurutnya, program kerja dari du paslon tersebut akan dilihat terlebih dahulu kecocokannya dengan visi misi yang diusung Pramono-Rano.

"Program RK Suswono dan Dharma Kun yang bagus dan sesuai dengan Visi Misi dan Program Kerja PramDoel akan diadopsi," kata Iwan dalam keterangannya, Minggu (15/12/2024).

Di sisi lain, Iwan menyebut sudah ada sejumlah program kerja Pramono-Rano yang akan menjadi prioritas dituntaskan dalam 100 hari masa kepemimpinannya nanti.

Adapun, program tersebut di antaranya;

1. Pengembalian warga kampung bayam ke kampung susun di kawasan JIS (tidak lebih dari 1 bulan pasca pelantikan)

2. ⁠Pendidikan: penerima KJP bisa masuk wisata edukasi gratis dan kantor kepengurusan KJP serta KJMU di tiap kecamatan tidak hanya di Jatinegara

3. ⁠Kesehatan: Sarapan gratis, home service lansia

4. ⁠Budaya: Benyamin S Award

5. ⁠Keumatan: Melanjutkan program bantuan operasional tempat ibadah utk bantu guru keagamaan (guru ngaji, guru sekolah minggu, dll)