Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ramai Pelayat, Begini Suasana Rumah Satu Keluarga Diduga Bunuh Diri di Tangsel

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |11:00 WIB
Ramai Pelayat, Begini Suasana Rumah Satu Keluarga Diduga Bunuh Diri di Tangsel
Suasana rumah duka satu keluarga diduga bunuh diri di Tangsel (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satu keluarga meninggal dunia diduga bunuh diri di kawasan Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, pada Minggu, 15 Desember 2024. Saat ini, keluarga dan kerabat korban yang ada di rumah duka bilangan Jalan Poncol Indah III, RT 05/02 pun masih menantikan kedatangan jenazah korban.

Berdasarkan pantauan, Senin (16/12/2024), saat ini suasana di rumah duka tampak ramai oleh pelayat, baik itu keluarga, kerabat, tetangga, dan warga sekitar di rumah korban. Mereka menantikan kedatangan jenazah satu keluarga tersebut di rumah duka.

Ketiga jenazah korban inisial AF (31), YL (28), dan AH (3) belum tiba di rumah duka dari Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Informasi yang diterima keluarga jenazah bakal tiba pada subuh tadi, hanya saja hingga kini masih belum tiba.

Rencananya, jenazah satu keluarga itu bakal disholati di Masjid Al Mukhlisin, masjid yang ada di sekitar rumah korban. Usai itu, jenazah bakal dimakamkan di tempat pemakaman warga sekitar.

"Nanti katanya anak dan ibunya dimakamkan satu liang lahat, sedangkan suaminya dikuburkan sendiri. Nanti dimakamkan di tanah wakaf Makam Poncol," kata salah satu warga, Haji Sadi di lokasi, Minggu 16 Desember 2024.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187032/mayat-oxak_large.jpg
Tragis! Kepsek SMP di Cilincing Tewas Gantung Diri di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170825/viral-L1qX_large.jpg
Viral! Siswi SMP Berusia 13 Tahun di Jaktim Tewas Gantung Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170031/gantung-fzcG_large.jpg
Geger! Pria Asal Bogor Nekat Gantung Diri Usai Istri Minta Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/512/3161836/mayat-aj18_large.jpg
Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/519/3161773/bunuh_diri-FEY6_large.jpg
Pasutri di Tulungagung Akhiri Hidup dengan Minum Racun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/338/3158486/mayat-QhYz_large.jpg
Polisi Dalami Motif Wanita Lompat dari Lantai 33 Apartemen Tebet
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement