Ramai Pelayat, Begini Suasana Rumah Satu Keluarga Diduga Bunuh Diri di Tangsel

JAKARTA - Satu keluarga meninggal dunia diduga bunuh diri di kawasan Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, pada Minggu, 15 Desember 2024. Saat ini, keluarga dan kerabat korban yang ada di rumah duka bilangan Jalan Poncol Indah III, RT 05/02 pun masih menantikan kedatangan jenazah korban.

Berdasarkan pantauan, Senin (16/12/2024), saat ini suasana di rumah duka tampak ramai oleh pelayat, baik itu keluarga, kerabat, tetangga, dan warga sekitar di rumah korban. Mereka menantikan kedatangan jenazah satu keluarga tersebut di rumah duka.

Ketiga jenazah korban inisial AF (31), YL (28), dan AH (3) belum tiba di rumah duka dari Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Informasi yang diterima keluarga jenazah bakal tiba pada subuh tadi, hanya saja hingga kini masih belum tiba.

Rencananya, jenazah satu keluarga itu bakal disholati di Masjid Al Mukhlisin, masjid yang ada di sekitar rumah korban. Usai itu, jenazah bakal dimakamkan di tempat pemakaman warga sekitar.

"Nanti katanya anak dan ibunya dimakamkan satu liang lahat, sedangkan suaminya dikuburkan sendiri. Nanti dimakamkan di tanah wakaf Makam Poncol," kata salah satu warga, Haji Sadi di lokasi, Minggu 16 Desember 2024.



(Arief Setyadi )