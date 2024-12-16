Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Rob Rendam 9 RT di Jakut dan Kepulauan Seribu

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |11:11 WIB
Banjir Rob Rendam 9 RT di Jakut dan Kepulauan Seribu
Ilustrasi banjir (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta melaporkan sebanyak 9 Rukun Tetangga (RT) di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu serta satu ruas jalan terendam banjir pesisir atau rob hingga Senin (16/12/2024) pukul 10.00 WIB.

"BPBD mencatat genangan saat ini terjadi di 9 RT atau 0.029% dari 30.772 RT yang ada di wilayah Jakarta dan 1 Ruas Jalan," tulis keterangan resmi BPBD Jakarta.

Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terdapat peringatan dini banjir pesisir (rob) pada 11-20 Desember 2024 akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase Bulan Baru.

Fenomena ini juga berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir rob di wilayah pesisir utara Jakarta dan pasang air laut menyebabkan Pintu Air Pasar Ikan Bahaya/Siaga 1 pada Senin 16 Desember pukul 08.00 WIB. Hal tersebut menyebabkan terjadinya beberapa genangan di wilayah Jakarta.

BPBD Jakarta memastikan telah mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat. Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat.

BPBD Jakarta pun mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop.

Berikut 9 RT dan satu ruas jalan yang terdampak banjir rob di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
banjir Banjir Jakarta Banjir Rob
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188252/pramono_anung-7B4a_large.jpg
Pramono Sebut Banjir Rob di Jakarta Utara Surut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188189/banjir_rob-76Tm_large.jpg
16 RT di Jakarta Masih Terendam Banjir Rob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187848/banjir-gASp_large.jpg
Puluhan RT di Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara Terendam Banjir Rob, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185176/banjir-Prms_large.jpg
6 RT di Kepulauan Seribu Terendam Banjir Rob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185160/banjir-HEAp_large.jpg
Banjir Rob, Jalan Martadinata Jakut Terendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184678/banjir-B0lp_large.jpg
Waspada! Pesisir Jakarta Diterjang Banjir hingga 26 November Mendatang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement