Banjir Rob Rendam 9 RT di Jakut dan Kepulauan Seribu

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta melaporkan sebanyak 9 Rukun Tetangga (RT) di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu serta satu ruas jalan terendam banjir pesisir atau rob hingga Senin (16/12/2024) pukul 10.00 WIB.

"BPBD mencatat genangan saat ini terjadi di 9 RT atau 0.029% dari 30.772 RT yang ada di wilayah Jakarta dan 1 Ruas Jalan," tulis keterangan resmi BPBD Jakarta.

Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terdapat peringatan dini banjir pesisir (rob) pada 11-20 Desember 2024 akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase Bulan Baru.

Fenomena ini juga berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir rob di wilayah pesisir utara Jakarta dan pasang air laut menyebabkan Pintu Air Pasar Ikan Bahaya/Siaga 1 pada Senin 16 Desember pukul 08.00 WIB. Hal tersebut menyebabkan terjadinya beberapa genangan di wilayah Jakarta.

BPBD Jakarta memastikan telah mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat. Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat.

BPBD Jakarta pun mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop.

Berikut 9 RT dan satu ruas jalan yang terdampak banjir rob di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu: