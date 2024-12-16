Jalan Depan JIS Jakut Terendam Banjir Rob

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta menyebutkan, banjir rob masih menggenangi Jalan RE Martadinata depan Jakarta International Stadium (JIS), Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji mengungkapkan, selain merendam ruas jalan, banjir rob juga merendam 6 RT di wilayah Kepulauan Seribu. Banjir rob merendam 3 RT di Jakarta Utara.

"BPBD mencatat genangan saat ini terjadi di 9 RT atau 0.029% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta dan 1 Ruas Jalan,"Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji dalam keterangan, Senin (16/12/2024).

Lebih rinci, Isnawa memaparkan 6 RT yang terkena banjir rob di Kepulauan Seribu terjadi di Kelurahan Pulau Panggang. Ketinggian rob di wilayah tersebut kata dia setinggi 40 cm.

Sementara 3 RT lainnya berada di Kelurahan Marunda dengan ketinggian banjir rob 15 cm sampai dengan 25 cm. Dia mengatakan, tak ada warga yang mengungsi atas peristiwa ini. Namun, BPBD DKI tetap mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan.

"Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop," tuturnya.



(Arief Setyadi )